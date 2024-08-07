اعرف التفاصيل… صرف العلاوات الخمس 2024 لأصحاب المعاشات حسب قرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

يتساءل أصحاب المعاشات عن كل التفاصيل المتعلقة بعملية صرف العلاوات الخمس 2024 وما هو موعدها المحدد وفقاً لقرارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تعد العلاوات الخمس ضمن الأمور المهمة التي ينشغل بها الكثير من أصحاب المعاشات منذ فترة طويلة، وهذا ما يجعل البحث عنها مرتفع جداً ولن يتوقف، ضمن الخمس علاوات تم صرف ثلاثة دفعات فقط مما قام جميع المستحقين بصرف العلاوات واخر دفعة تم صرفها في شهر مارس الماضي 2024،

ومن المقرر أن تعلن الحكومة في أقرب وقت ممكن عن صرف باقي المستحقات، قبل سابق كشفت الحكومة بأنها تقوم بصرف العلاوات على دفعات متفرقة نظراً لميزانية الدولة الحالة الاقتصادية التي تمر بها، قرار صرف العلاوات جاء بعد فترة طويلة من المناقشات وتقديم الطلبات، تابعوا معنا لمعرفة تفاصيل صرف العلاوات الخمس 2024.

صرف العلاوات الخمس 2024

العلاوات الخمس ضمن عمليات البحث الرائجة على جوجل كونها من أهم الموضوعات التي ينشغل بها أصحاب المعاشات الفترة الحاري، لقد قامت الحكومة بصرف 3 دفعات من العلاوات الخمس على فترات متفرقة، مما ينتظر أصحاب المعاشات صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس، المقرر أن يتم صرفها قبل نهاية هذا العام في شهر ديسمبر المقبل 2024، ولن يتبقى من العلاوات سوى دفعة واحدة تعلن الحكومة قريباً موعد صرفها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024

يحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم مطلع كل شهر ويحصلون على المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنسبة 15، حيث يأتي موعد صرف معاش شهر سبتمبر المقبل بدايةً من يوم الأحد الموافق 1 من سبتمبر 2024 وتستمر عملية الصرف حتى نهاية الأسبوع الخميس الموافق 5 من سبتمبر 2024، على أن يتم الصرف من البريد المصري والبنك الأهلي وفوري ماكينات atm بكل سهولة.