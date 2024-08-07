تظلمات الثانوية العامة 2024 .. موعد فتح التسجيل والخطوات والرسوم المطلوبة 

تظلمات الثانوية العامة 2024، بعد الإعلان عن ظهور نتائج الثانوية العامة منذ الساعات القليلة الماضية وبدأ الكثير من الطلاب في التساؤل حول الموعد الذي سيتم فيه فتح باب التظلمات لإعادة تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بهم في بعض المواد التي يظنون أنهم لم يحصلوا فيها على الدرجات التي يستحقونها، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كافة الأمور الخاصة بالتظلمات وكيفية التقديم عليها إلكترونيا.

موعد فتح تظلمات الثانوية العامة 2024

بناء على ما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عنه مسبقا عبر موقعها الرسمي، من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في التظلمات بعد موعد ظهور النتائج بحوالي يومين، وبذلك يستطيع جميع الطلاب في كافة محافظات الجمهورية التقديم على التظلمات في اسرع وقت ممكن أملا في الحصول علي درجات أعلي يمكنهم من خلالها رفع المجموع الكلي قبل الإعلان عن تنسيق الكليات.

رسوم التقديم على التظلمات

حددت الوزارة الرسوم الخاصة بـ تظلمات نتيجة الثانوية العامة على أن نكون بقيمة 500 جنيه مصري عن كل مادة دراسية، كما أنه يصرح للطالب بتقديم التظلم في أي من المواد حتى وإن كان في جميع المواد الدراسى بشرط أن يتم تسديد الرسوم كاملة عن كل مادة، على أن يتم سداد الرسوم عن طريق أحد مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات أو من خلال خدمة فوري.

خطوات التقديم على التظلم

صرحت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية قيام الطلاب بتقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك من خلال الخطوات التالية: