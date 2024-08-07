بخطوات سهلة.. طريقة عمل تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 وموعد ورسوم التظلمات

بعد إعتماد نتيجة الثانوية العام 2024 من قبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء، يبحث الكثير من الطلاب الذين حصلوا على نتائج ضعيفة في بعض المواد على غير المتوقع عن طريقة عمل تظلم من أجل إعادة تصحيح هذه المواد، ومعرفة إذا كان لهم درجات إضافية أم لا، ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم لحضراتكم بالخطوات طريقة عمل تظلمات وموعده والرسوم المحددة على كل مادة وطريقة دفع الرسوم.

طريقة تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024

تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 يكون إلكترونيا عبر بوابة تظلمات الثانوية العامة، وخطوات تقديم تظلم كالتالي:

دفع الرسوم المحدده بالنسبة لكل مادة يرغب الطالب في إعادة تصحيحها. قم بالدخول على الموقع الإلكتروني بوابة تظلمات الثانوية العامة. قم بتسجيل الدخول بإستخدام البريد الإلكتروني والرقم السري الخاص بالطالب. بعد القيام بذلك علي الطالب القيام بتحديد المواد التي يرغب في التظلم عليها. يتم تحديد موعد من أجل إعادة تصيح المواد المتظلم عليها.

بعد الإنتهاء من أعمال إعادة تصحيح المواد المتظلم عليها، يتم إعلان الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيا.

كم رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسوم على كل مادة يريد الطالب التظلم عليها وتم تحديد مبلغ 500 جنية لكل مادة دراسية، وأن من حق الطالب عمل تظلم على جميع المواد بعد سداد رسوم جميع هذه المواد، ويستطيع الطالب دفع رسوم التظلم من خلال منافذ فوري أو مكاتب البريد المصري الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية.

على جميع الطلاب الاحتفاظ بوصل سداد رسوم التظلم لأنه في حالة حصول الطالب على درجات في المواد التي قام بالتظلم عليها فإنه يحصل على رسوم التظلم التي قام بدفعها مرة أخرى.

موعد تقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم فتح باب التقدم على تظلمات الثانوية العامة خلال الـ 48 ساعة القادمة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.