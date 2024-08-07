أنيق لعشاق الألعاب.. مواصفات وسعر هاتف Realme 12 4G يتميز بأداء قوي وتصميم شيك

عادة ما يبحث المستخدمون دائما عن جهاز يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق والميزات الذكية ويبرز هاتف Realme 12 4G كواحد من الأجهزة التي تلبي هذه التطلعات بجدارة بتصميمه العصري وأدائه المتفوق حيث يقدم تجربة استخدام متكاملة تناسب مختلف احتياجات المستخدمين ويأتي Realme 12 4G مع مجموعة من الميزات المبتكرة والتقنيات المتطورة وهو ما يجعله الخيار الأمثل لمن يسعون لاكتشاف إمكانيات جديدة في عالم الهواتف الذكية وفي هذا المقال سوف نوضح أبرز مواصفات ومميزاته.

مواصفات هاتف Realme 12 4G

إليكم تفصيل شامل لمواصفات هاتف Realme 12 4G الذي يقدم تجربة استخدام متكاملة تجمع بين الأداء الفائق والميزات المتقدمة:

شاشة AMOLED بحجم 6.4 بوصة توفر جودة عرض عالية بدقة FHD+ ليضمن ألوانا زاهية وتفاصيل دقيقة.

وبالنسبة لمعدل تحديث 90 هرتز يعزز من سلاسة التمرير وتجربة اللعب وهو ما يؤدي إلى التفاعل مع الشاشة أكثر سلاسة.

وحش الألعاب فهو يتميز بمعالج MediaTek Helio G95 يقدم اداء ممتازا للألعاب وتعدد المهام معززا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت تتيح تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد بدون تباطؤ.

سعة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت وهو ما يوفر مساحة واسعة لتخزين الملفات والتطبيقات مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSD.

كاميرا خلفية رباعية تضم عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل تتيح التقاط صور فائقة الوضوح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

سعر هاتف Realme 12 4G

وصل سعر هاتف Realme 12 4G للنسخة 256 حوالي 10000 جنية مصري وهو سعر مناسب للفئة الخاصة به.