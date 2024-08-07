آداء عالى للناس الشيك.. اعرف سعر ومواصفات هاتف oppo reno 11 pro 5G الجديد وغير تيلفونك للأحدث

في ظل وجود بعض المنافسات التي نشهدها في سوق الهواتف الذكية يظهر هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G كخيار ممتاز يجمع بين الأداء المتفوق والتصميم العصري، وهذا الهاتف يمثل قفزة في عالم التكنولوجيا بفضل مميزاته المتقدمة التي تلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة مع مواصفات قوية تجعله ينافس بقوة في فئة الهواتف الذكية ويقدم Oppo Reno 11 Pro 5G تجربة استخدام استثنائية تجمع بين الأداء الرائع وقوة الآداء، والتصميم الجذاب وفي هذا المقال سوف نوضح أهم مواصفات الهاتف وكذلك أبرز مميزاته.

مواصفات هاتف oppo reno 11 pro 5G

يقدم هاتف Oppo Reno 11 Pro 5G مجموعة من المواصفات، والتي تتضح فيما يلي:

معدل تحديث 120 هرتز يعزز من سلاسة التمرير وتجربة اللعب.

معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 يضمن أداء قوي وسرعة استجابة عالية.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت لدعم تعدد المهام بشكل فعال.

سعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة للملفات والتطبيقات.

كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور.

كاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط مشاهد واسعة بوضوح.

كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتصوير التفاصيل الدقيقة من مسافات قريبة.

مميزات oppo reno 11 pro 5G

يمتلك الهاتف العديد من المميزات والتي كانت سبب في الإقبال عليه من قبل الكثيرين وتتضح أهم مميزاته فيما يلي:

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الاستخدام الممتد طوال اليوم.

شحن سريع بقوة 67 واط يقلل من وقت الشحن ويزيد من راحة الاستخدام.

نظام تشغيل Android 13 مع واجهة ColorOS 13 توفر تجربة مستخدم سلسة.

سعر هاتف oppo reno 11 pro 5G

سعر هاتف oppo reno 11 pro 5G في مصر وصل إلى 16100 جنية وذلك للنسخة 512 مع 12 جيجا بينما وصل النسخة 256 جيجا حوالي 14500 جنيه مصري.