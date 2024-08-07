شوف مجموعك هيدخلك ايه؟ مصروفات الجامعات الاهلية 2024-2025 في مصر وشروط الالتحاق الرسمية

heba hussien تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
شوف مجموعك هيدخلك ايه؟ مصروفات الجامعات الاهلية 2024-2025 في مصر وشروط الالتحاق الرسمية
شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية تختلف الجامعات الأهلية من حيث الشروط التي يتم وضعها للالتحاق بها، ومن هذه الشروط:مناسبة المجموع والنسبة المئوية لتنسيق الجامعات الأهلية للكلية التي يلتحق بها الطالب. التقديم في المواعيد المحددة التي تعلن عنها الجامعات الأهلية وعن طريق المواقع الإلكترونية للتنسيق الخاص بالجامعات الأهلية. الاستعلام عن المصروفات الخاصة بكل كلية وسداد المصروفات طبقًا لجدولة تلك الرسوم عبر موقع الكلية الإلكتروني.

توجد العديد من الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، حيث تختلف مصروفات الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2024-2025 عن تلك الخاصة والحكومية ومن حيث العدد، يوجد 20 جامعة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات في مختلف المحافظات، وتختص بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب في التخصصات العلمية والأدبية.

مصروفات الجامعات الاهلية 2024-2025

كما أشرنا، هناك العديد من الجامعات الأهلية المتواجدة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويمكن التقديم فيها بعد صدور التنسيق، مثل جامعة حلوان الأهلية:

  • تكاليف الدراسة في كلية طب الأسنان هي 120 ألف جنيه مصري.
  • تصل تكاليف كلية العلاج الطبيعي إلى 100 ألف جنيه مصري.
  • مصاريف الالتحاق بكلية الهندسة تصل إلى 70 ألف جنيه مصري.
  • تكاليف الانضمام لكلية العلوم: 50 ألف جنيه مصري.
  • رسوم التسجيل للطلاب في كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال تبلغ 60 ألف جنيه مصري.
  • تبلغ تكلفة التقديم لكلية الفنون والفنون التطبيقية 60 ألف جنيه مصري.
  • تصل تكلفة الدراسة في كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات إلى 75 ألف جنيه مصري.
  • تبلغ نفقات الالتحاق بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 45 ألف جنيه مصري.

جامعة جنوب الوادي الأهلية

  • تبلغ تكلفة كلية الطب والجراحة 130 ألف جنيه مصري.
  • رسوم دراسة كلية العلاج الطبيعي تبلغ 90 ألف جنيه مصري.
  • تكاليف الالتحاق بكلية الصيدلة الإكلينيكية تصل إلى 90 ألف جنيه مصري.
  • تبلغ تكلفة كلية التمريض 50 ألف جنيه مصري.
  • تكاليف التسجيل في كلية الهندسة تبلغ 50 ألف جنيه مصري.
  • تبلغ رسوم التسجيل في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 50 ألف جنيه مصري.
  • أعلنت كلية الألسن عن رسوم الالتحاق بها، والتي تبلغ 30 ألف جنيه مصري.
  • تكاليف كلية الألسن، وبالتحديد لدراسة اللغة الفرنسية والترجمة، تبلغ 30 ألف جنيه مصري.

شروط الالتحاق بالجامعات الأهلية

تتباين الجامعات الأهلية في المعايير التي يتم تحديدها للقبول فيها، ومن بين هذه المعايير:

  • تخصيص المجموع والنسبة المئوية لتنسيق الجامعات الأهلية يتعلق بالكلية التي يُقبل فيها الطالب.
  • التسجيل في المواعيد المقررة التي تعلن عنها الجامعات الخاصة، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالتنسيق لهذه الجامعات.
  • البحث عن الرسوم المقررة لكل كلية ودفعها وفقًا لجدول تلك الرسوم من خلال الموقع الإلكتروني للكلية.
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heba hussien

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