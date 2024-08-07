“مين حبيب البابا” أجدد تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات.. نزلها الآن ومتع طفلك

يبحث آلاف المشاهدين بالوطن العربي عن تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 نسبةً لما تقدمه تلك القناة من محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال صِغار السن، وذلك من خلال العديد من البرامج والأناشيد والأغاني التي يقوم بالدور الرئيسي بها شخصية كرتونية تدعى “لولو” حيث حققت القناة نجاحًا كبيرًا على مدار العديد من السنوات.

تردد قناة وناسة الجديد

يُمكن التعرف على تردد قناة وناسة الجديد من خلال النقاط التالية:

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

مميزات قناة وناسة

بالبحث حول تردد قناة وناسة الجديد تبين أن لقناة وناسة العديد من المميزات، أبرزها:

تطرح مجموعة كبيرة من الأغاني التي تحتوي على الكثير من النصائح التي تفيد في تربية الأطفال، وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

قناة وناسة لا تتطلب أية رسوم للاشتراك، ذلك لأنها قناة تقدم محتوى مجاني بنسبة 100%.

يمكن لكافة المشاهدين استقبال القناة من خلال الأقمار الصناعية نايل سات أو عرب سات.

أغاني قناة وناسة الجديدة 2024

بعد التعرف على تردد قناة وناسة الجديد يمكن التعرف أيضًا على أجدد أغانيها لعام 2024 من خلال التالي من نقاط: