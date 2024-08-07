HERE توقعات تنسيق الكليات.. بالدرجات تنسيق الجامعات 2024 مؤشرات تنسيق الكليات بالمرحلة الأولى للشعبتين

المؤشرات الأولية لتنسيق كلية الطب 2024، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة تعد كليات الطب من أبرز الخيارات التعليمية، التي يسعى الكثير من الطلاب للالتحاق بها، نظرا لمكانتها الرفيعة في المجال الأكاديمي والمجتمع الطبي، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور دائما إلى معرفة درجات القبول، التي تحدد بناء على نتائجهم في امتحانات الثانوية العامة، ومع إعلان نتائج الثانوية العامة 2024، بدأت التوقعات والمؤشرات الأولية لتنسيق كلية الطب في الظهور.

مؤشرات قبول الكليات 2024 تنسيق الجامعات

من المتوقع أن تكون مؤشرات القبول في كليات الطب البشري 2024، مشابهة إلى حد كبير لما كانت عليه في العام السابق، كانت الحدود الدنيا للقبول في كليات الطب تتراوح بين 94% و96%، وهذه الأرقام تعطي الطلاب فكرة عن المستويات المطلوبة للالتحاق بهذه الكليات المرموقة، يعتمد التنسيق على أداء الطلاب في الثانوية العامة، حيث يتم تحديد النسب المئوية للقبول وفقًا للنتائج المجمعة.

مؤشرات تنسيق الكليات علمي ورياضة 2024 بالدرجات

تعتمد توقعات تنسيق كلية الطب 2024 على عدة عوامل، منها عدد الطلاب الناجحين ونسب الدرجات التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى القدرة الاستيعابية لكل كلية، يسعى العديد من الطلاب للحصول على أعلى الدرجات لضمان مكانهم في كليات الطب، مما يزيد من التنافسية ويرفع الحدود الدنيا للقبول، لهذا السبب، يجب على الطلاب العمل بجد خلال فترة الثانوية العامة لتحقيق أهدافهم الأكاديمية.

تنسيق الجامعات 2024 مؤشرات تنسيق الكليات بالمرحلة الأولى

تعتبر كليات الطب حلما للكثير من الطلاب الطموحين، الذين يرغبون في الانضمام إلى المجال الطبي وخدمة المجتمع، ومع ظهور المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2024، يتزايد الاهتمام بمعرفة التفاصيل الدقيقة للقبول في هذه الكليات، تبقى الحدود الدنيا للعام الماضي مرجعا مهمًا للطلاب الذين يطمحون للالتحاق بكليات الطب، مما يجعلهم يستعدون جيدا لتحقيق أعلى الدرجات في امتحاناتهم.

مؤشرات تنسيق الكليات 2024

نقدم لطلاب الشعبة العلمية والرياضية، توقعات التنسيق للمرحلة الأولى وباقي المراحل، وقد تتغير بناء على نسب النجاح للعام الحالي، جاءت توقعات التنسيق كما يلي:

تنسيق المرحلة الأولى:

علمي علوم: 88.4%

علمي رياضة: 86%

أدبي: 75%

توقعات تنسيق الكليات العلمي علوم:

طب سوهاج: 387.5 (94.5%).

طب دمياط: 383 (93.41%).

طب المنصورة وطب الزقازيق: 382.5 (93.29%).

طب فاقوس: 381.5 (93.04%).

طب أسيوط وطب الإسكندرية: 381 (92.92%).

طب جنوب الوادي: 380 (92.68%).

طب طنطا: 379.5 (92.56%).

طب القاهرة وطب الأقصر: 379 (92.43%).

طب المنيا وطب بورسعيد وطب المنوفية بشبين الكوم: 377.5 (92.07%).

طب بنها وطب عين شمس: 377 (91.95%).

طب حلوان: 376 (91.7%).

توقعات تنسيق الكليات علمي رياضة:

هندسة القاهرة: 86%

هندسة المنصورة: 85%

هندسة دمياط: 85%

هندسة عين شمس: 86%

هندسة الإسكندرية: 85%

هندسة طنطا: 84%

هندسة كفر الشيخ: 83%

هندسة الزقازيق: 83%

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 83%

هندسة المنوفية بشبين الكوم: 83%

هندسة بورسعيد: 82%

هندسة حلوان: 84%

هندسة بنها: 83%

هندسة السويس: 81%

هندسة بنها بشبرا: 81%

هندسة سوهاج: 81%

هندسة حلوان بالمطرية: 80%

هندسة الطاقة بأسوان: 79%

حاسبات ومعلومات سوهاج: 71%

حاسبات ومعلومات قنا: 70%

توقعات تنسيق الكليات الخاصة: