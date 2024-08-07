ما هي شروط التسجيل في برنامج تمكين الهيئة السعودية للمياه النسخة الرابعة 1446 وموعد التقديم؟

أعلنت المملكة عن بدء التسجيل في برنامج تمكين الهيئة السعودية للمياه الذي يهدف إلى تأهيل خريجي الجامعات الجدد، يتيح هذا البرنامج لحملة الشهادات الجامعية فرصة للاستفادة من تجربة تدريبية متكاملة أثناء العمل، مما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، كما يتضمن البرنامج مزايا وحوافز متعددة تشمل مكافأة شهرية، تأمين طبي واجتماعي، وإجازة مدفوعة الأجر، مما يوفر دعماً شاملاً للمشاركين ويساعدهم في بناء مسيرتهم المهنية بشكل فعّال.
شروط التسجيل في برنامج تمكين الهيئة السعودية
وضعت الهيئة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتقديم في برنامج تمكين الهيئة السعودية، الذي يستهدف خريجي الجامعات حديثي التخرج من حملة شهادتي البكالوريوس أو الماجستير، بهدف تعزيز خبراتهم الشخصية والمهنية وتوظيفهم في سوق العمل وهذه الشروط تتضمن ما يلي:
- أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكاليوس أو ماجستير.
- يجب على المتقدم أن يكون متفرغاً تماماً للبرنامج.
- يجب ألا يقل المعدل الذي حصل عليه المتقدم عن 4 من 5 أو 3 من 4 أو 80 من 100.
- يجب ألا يكون قد مضى أكثر من عامين على تاريخ التخرج.
- يتعين على المتقدم اجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.
موعد التقديم لبرنامج تمكين للتأهيل
أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن انطلاق التسجيل في النسخة الرابعة من برنامج تمكين لعام 1446 هـ، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية لمواكبة احتياجات سوق العمل سيفتح باب التسجيل يوم الاثنين 5 أغسطس 2024 ويستمر حتى يوم السبت 17 أغسطس 2024.
يمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى بوابة الهيئة السعودية للمياه لإتمام عملية التسجيل، يمتد برنامج تمكين لمدة 12 شهرًا، ومن المقرر أن يبدأ في سبتمبر 2024، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة السعودية لتسريع رقمنة الخدمات العامة، مما يعزز استراتيجية المملكة نحو رؤية 2030 ويساهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين.