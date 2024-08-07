ما هي شروط التسجيل في برنامج تمكين الهيئة السعودية للمياه النسخة الرابعة 1446 وموعد التقديم؟

أعلنت المملكة عن بدء التسجيل في برنامج تمكين الهيئة السعودية للمياه الذي يهدف إلى تأهيل خريجي الجامعات الجدد، يتيح هذا البرنامج لحملة الشهادات الجامعية فرصة للاستفادة من تجربة تدريبية متكاملة أثناء العمل، مما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية، كما يتضمن البرنامج مزايا وحوافز متعددة تشمل مكافأة شهرية، تأمين طبي واجتماعي، وإجازة مدفوعة الأجر، مما يوفر دعماً شاملاً للمشاركين ويساعدهم في بناء مسيرتهم المهنية بشكل فعّال.

شروط التسجيل في برنامج تمكين الهيئة السعودية

وضعت الهيئة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للتقديم في برنامج تمكين الهيئة السعودية، الذي يستهدف خريجي الجامعات حديثي التخرج من حملة شهادتي البكالوريوس أو الماجستير، بهدف تعزيز خبراتهم الشخصية والمهنية وتوظيفهم في سوق العمل وهذه الشروط تتضمن ما يلي: