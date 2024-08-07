موعد بدء العام الدراسي في الأردن 2024.. خطة العام الدراسي في المملكة الهاشمية

يتصدر سؤال متى يبدأ العام الدراسي 2024 في الأردن قائمة الاستفسارات في محركات البحث، حيث يحرص العديد من الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد بدء الدراسة في المملكة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم في الأردن بالإجابة على هذا التساؤل لترضية الطلاب وتمكينهم من الاستعداد لبداية العام الدراسي لذلك، قررنا أن نشارككم رد الوزارة بهذا الشأن.

موعد بدء العام الدراسي في الأردن 2024

يبدأ دوام المعلمين في 11 أغسطس 2024.

يتم تسليم الكتب المدرسية وتسجيل الطلاب المنقولين في 14 و15 أغسطس 2024.

يبدأ دوام الطلاب للفصل الدراسي الأول في 18 أغسطس 2024.

تُجرى اختبارات الفصل الدراسي الأول من 18 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025.

عطلة الشتاء ستكون من 6 يناير إلى 16 يناير 2025.

يبدأ دوام الطلاب للفصل الدراسي الثاني في 19 يناير 2025.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر ستكون من 7 مايو إلى 24 مايو 2025.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الحادي عشر ستكون من 1 يونيو إلى 25 يونيو 2025.

تبدأ العطلة الصيفية للطلاب في 26 يونيو 2025.

يُستكمل إعداد النتائج والشهادات المدرسية في 30 يونيو 2025.

خطة العام الدراسي في المملكة الهاشمية

تقوم وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية بالتحضير والترتيب لاستقبال العام الدراسي الجديد، وقد أعلنت الوزارة أن بداية العام الدراسي ستكون يوم الأحد الموافق 25 أغسطس لأعضاء هيئة التدريس، خلال هذه الفترة، سيتم تسجيل الطلاب الجدد والمحولين، وتوزيع الكتب المدرسية، كما تم نشر تفاصيل التقويم الدراسي المبدئي، يسعى معظم الطلاب في مختلف المراحل التعليمية في المملكة الهاشمية إلى معرفة الخطة الدراسية للعام الدراسي، الذي يتضمن التواريخ المهمة مثل بدء الدراسة والإجازات، بحيث يكون لديهم فكرة واضحة عن المواعيد خلال العام: