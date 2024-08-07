مع صرف الدفعة الجديدة .. حساب المواطن يعلن الاستعلام عن صرف الدفعة 81 لشهر أغسطس 2024 بخطوات رسمية

حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة 81 لشهر أغسطس 2024، مع بداية كل شهر ميلادي، يبدأ المستفيدون من دعم حساب المواطن في السعودية بالبحث عن موعد صرف الدفعة الجديدة، ويتساءلون عن توقيت دفعة أغسطس 2024 من خلال حساباتهم على منصة إكس للاطلاع على تفاصيل الدفعة 81 لهذا الشهر، وكذلك لمعرفة الحد الأدنى والأقصى للدعم المخصص لكل أسرة لذلك، سنستعرض في السطور القادمة كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف الدفعة 81 من دعم حساب المواطن لشهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن راتب المعاش.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

تم الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 81 من حساب المواطن، ويمكن الاستفسار عنها من خلال القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع حساب المواطن علي الانترنت.

كتابة أسم المستخدم ثم رقم السر.

قم بإدخال رمز التحقق البشري الظاهر في الصورة.

الضغط علي زر التسجيل.

اختيار من القائمة الرئيسية الدفعات.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الدفعة.

يتم عرض لك حالة الأهلية في صفحة أخري.

متى تنزل دفعة حساب المواطن 81

سوف يوافق يوم السبت 10 أغسطس 2024، وهو يوم عطلة، لذا سيتم تأجيل صرف الدفعة إلى يوم الأحد 11 أغسطس 2024، يبدأ برنامج حساب المواطن بإيداع الدعم لجميع المستحقين عند الساعة 12:00 صباحًا، وسيتواصل الإيداع طوال اليوم للأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الأهلية.

تساءل أحد المستفيدين عن الحد الأدنى والأقصى للدعم المخصص للأسرة، وأوضح الخبراء أن مقدار الدعم يتوقف على عدد أفراد الأسرة ومجموع الدخل، حيث يجب ألا يتجاوز الدخل 20 ألف ريال، ويمكن معرفة المبلغ الفعلي للدعم من خلال استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة على الموقع الإلكتروني للبرنامج.