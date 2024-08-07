مفـاجـــآة للطلاب .. التعليم السعودي يعلن تدريس اللغة الصينية خلال العام الدراسى الجديد 1446

تدريس اللغة الصينية خلال العام الدراسى الجديد 1446، أعلنت وزارة التعليم بشكل رسمي عن إدخال مادة اللغة الصينية في مناهج التعليم للمرحلة المتوسطة، للسنوات الثلاث من الصف الأول إلى الصف الثالث، وذلك خلال العام الدراسي الحالي 1446، سيتم تخصيص ثلاث حصص للصف الأول المتوسط، مع تعديل عدد حصص بعض المواد الأخرى لجعل اللغة الصينية ضمن اللغات الأساسية التي تُدرس في هذه المرحلة.

دراسة اللغة الصينية في السعودية

في إطار التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والصين، سيتم إدخال اللغة الصينية ضمن مناهج المرحلة المتوسطة في عدد من المدارس في البداية، ستتم عملية تدريس اللغة الصينية على شكل أنشطة وحصص تركز على اتقان الحروف والكلمات، مع الأخذ في الاعتبار تقليص حصص اللغات الأخرى مثل الإنجليزية لتخفيف العبء على الطلاب، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد.

تدرس وزارة التعليم السعودية خطة تدريس اللغة الصينية منذ العام الماضي، حيث تم تدريسها في المرحلة الثانوية، والآن يتم نقل التجربة إلى المرحلة المتوسطة، كما سيتم إطلاع أولياء الأمور على الخطة الأسبوعية للحصص الدراسية الخاصة بأبنائهم، مع الأنشطة والبرامج الدراسية الجديدة، تمهيداً لأخذ آرائهم حول المبادرات والأنشطة الحديثة، من خلال تفعيل اللجان وإجراء الاختبارات الدورية لرفع مستوى الطلاب.

إجازات الفصول الدراسية

يحصل الطلاب على عطلات بين الفصول الدراسية تستمر لمدة 10 أيام، وتحدد مواعيد هذه العطلات على النحو التالي: