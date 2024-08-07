كيف اسوي حساب واتساب بدون رقم 2024؟!..  طريقة استخدام الواتساب بدون شريحة أو رقم هاتف

استخدام الواتساب بدون رقم الهاتف الذي يعتبر واحد من أكثر تطبيقات التواصل استخداما في العالم، وقد أحدث ثورة في الطريقة التي يتواصل بها الناس عبر الإنترنت فقد تم إطلاقه في عام 2009 على يد جان كوم وبراين أكتون، وهو عبارة عن تطبيق رسائل فورية يعتمد على الإنترنت لتبادل الرسائل النصية و الصور و الفيديوهات والملفات الصوتية.
استخدام الواتساب بدون رقم الهاتف
الواتساب هو تطبيق متقدم يعتمد بشكل أساسي على رقم الهاتف لتفعيل الحساب، مما يجعله من الصعب استخدامه بدون رقم جوال نشط ومع ذلك، توجد بعض الثغرات التي قد تتيح لك تحميل الواتساب بدون رقم الهاتف، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- تثبيت تطبيق الواتساب، أو إذا كان لديك بالفعل قم بإزالته وإعادة تحميله من جديد.
- عند بدء عملية تسجيل الدخول، سيطلب منك إدخال رقم الهاتف في هذه الحالة، استخدم رقم هاتف أرضي يسبقه رمز الولاية.
- اختر خيار الاتصال عبر الهاتف بدلا من إرسال رسالة نصية.
- سيقوم الواتساب بإجراء اتصال إلى الرقم الأرضي الذي أدخلته، و ستتمكن من الحصول على رمز التفعيل من خلال هذا الاتصال.
استخدام الواتساب بدون شريحة
يمكنكم تثبيت الواتساب بدون رقم الهاتف واستخدامه دون الحاجة إلى شريحة هاتف فعلية عبر الاستفادة من رقم مؤقت أو افتراضي و للقيام بذلك يمكنك اتباع الخطوات الآتية:
- ابدأ بتحميل تطبيق Text Now من متجر التطبيقات على جهازك، هذا التطبيق يوفر لك أرقاما افتراضية يمكن استخدامها لتفعيل حسابات مختلفة.
- قم بفتح التطبيق على جهازك، سيطلب منك إدخال رقم المنطقة أو الرمز البريدي الذي تسكن فيه.
- بعد إدخال رقم المنطقة، سيعرض لك مجموعة من الأرقام الافتراضية المتاحة.
- اختر رقما يناسبك من القائمة.
- فتح تطبيق الواتساب وأدخل الرقم الافتراضي الذي حصلت عليه من Text Now.
- عند طلب التحقق من الرقم، اختر خيار الاتصال بدلا من الرسالة النصية.
- سيقوم الواتساب بالاتصال بالرقم الافتراضي الذي أدخلته.
- تأكد من الحفاظ على تطبيق Text Now مفتوحا و نشطا في الخلفية أثناء انتظار مكالمة التحقق من الواتساب.
- بمجرد تلقي المكالمة عبر التطبيق، ستتلقى رمز التحقق من الواتساب.
- قم بإدخال هذا الرمز لاستكمال عملية التفعيل.