استعلم من هنا .. بالرابط الرسمي طريقة الاستعلام عن مستحقي دعم الاسكان العسكري الأردني 2024

شهدت الأيام الاخيرة اعلان وزارة الإسكان الأردنية عن اطلاق رابط مباشر يتيح الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني العسكري في الأردن، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة للأسر العسكرية في الأردن، حيث يمكن للأسر العسكرية التأكد من استحقاقهم وتلقي المساعدات اللازمة بشكل إلكتروني، تابع الآن ما نوضحه في هذا المقال.

الاستعلام عن مستحقي دعم الإسكان العسكري الأردني

يمكن للفئات المستفيدة والمعنية بالدعم في الأردن الاستعلام بسهولة عن دعم الإسكان العسكري في الأردن، وذلك بخطوات سهلة من خلال اتباع ما يلي:

التوجه في البداية الى منصة ادارة الاسكان والتشغيل العسكرية.

اختيار خدمة الاستعلام عن الاسكان العسكري.

يتطلب الاستعلام إدخال معلومات شخصية مثل الرقم الوطني أو الرقم العسكري للتحقق من الاستحقاق.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

على الفور تظهر كافة التفاصيل الخاصة باستحقاق الدعم الخاص بالمواطن من عدمه.

شروط الاستعلام عن دعم الإسكان العسكري الأردني

لكي يتم استحقاق دعم الاسكان العسكري في الأردن لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط الهامة، والتي تتمثل فيما يلي: