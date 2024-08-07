” اطلع هسة “.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2024 عبر منصة مظلتي

في إطار جهود الحكومة العراقية لتقديم الدعم الاجتماعي للأسر المحتاجة، تأتي مبادرة الرعاية الاجتماعية، والتي تعتبر من أهم المنح لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، حيث تمثل هذه الأسماء قائمة توضح الفئات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، ويتم تقديم الدعم بعد التأكد من توافر بعض الشروط المطلوبة، تابع الآن طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والشروط المطلوبة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بجميع المحافظات إلكترونيًا عبر منصة مظلتي، عن طريق ما يلي:

في البداية يتم زيارة موقع منصة مظلتي بشكل مباشر.

الدخول الى الخدمات الالكترونية المتاحة.

يتم تحديد خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تدوين رقم الهوية الوطنية.

الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر النتيجة على الفور.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

لكي يتم استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لابد من توافر عدد من الشروط، وهي على النحو التالي: