” اطلع هسة “.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق 2024 عبر منصة مظلتي

في إطار جهود الحكومة العراقية لتقديم الدعم الاجتماعي للأسر المحتاجة، تأتي مبادرة الرعاية الاجتماعية، والتي تعتبر من أهم المنح لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، حيث تمثل هذه الأسماء قائمة توضح الفئات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي، ويتم تقديم الدعم بعد التأكد من توافر بعض الشروط المطلوبة، تابع الآن طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والشروط المطلوبة.
الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة
يمكن الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بجميع المحافظات إلكترونيًا عبر منصة مظلتي، عن طريق ما يلي:
- في البداية يتم زيارة موقع منصة مظلتي بشكل مباشر.
- الدخول الى الخدمات الالكترونية المتاحة.
- يتم تحديد خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- تدوين رقم الهوية الوطنية.
- الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر النتيجة على الفور.
شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق
لكي يتم استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لابد من توافر عدد من الشروط، وهي على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- يشترط أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى المقرر للحصول على الدعم.
- يتم تقديم الدعم للأسر التي تثبت حاجتها المالية وتندرج ضمن الفئات الفقيرة.
- يتم تقديم الأولوية للأسر التي تضم عددا كبيرا من الأفراد والتي تحتاج إلى دعم إضافي.
- يجب أن يكون الفرد مسجلا في برامج الرعاية الإجتماعية المعتمدة.
- يتطلب الحصول على الدعم أن يكون المتقدم مقيما في العراق.
- يتم أخذ الحالة الاجتماعية بعين الاعتبار، مثل الأرامل والأيتام والمسنين.
- تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية والدخل.