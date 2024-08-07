“سجلي الآن” منحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر.. وأهم الشروط والأوراق المطلوبة

في إطار تلبية احتياجات الأسر محدودة الدخل، وسعيا من الحكومة الجزائرية لرفع المستوى المعيشي للأسر المحتاجة، وتقديم المعونة لمساعدتهم على مواجهة الغلاء وأزمة ارتفاع الأسعار، تقدم الحكومة مبادرة منحة المرأة الماكثة، علما بأن هذه المبادرة توفر الدعم المالي لمن تنطبق عليها شروط الاستحقاق، التي وضعت من قبل الجهات المختصة، وسنوضح في هذا المقال كافة التفاصيل عن منحة المرأة الماكثة 2024.

منحة المرأة الماكثة 2024

تقدم الحكومة الجزائرية هذه المنحة للسيدات اللاتي لا يعملن وليس لهن أي دخل ثابت، وذلك لتوفير حياة كريمة لهن، وإعانتهم على ظروف المعيشية الصعبة، وفي حالة استيفاء الشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة، ستحصل المتقدمة على المنحة شهريا.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

وفرت الجهات المختصة في الجزائر خدمة التسجيل إلكترونيا من المنزل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة الوكالة الوطنية للتشغيل.

تقوم المتقدمة بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم القيام بإدخال اسم المرأة ورقم الهاتف ورقم التعريف أيضاً.

ينبغي ملء الاستمارة من خلال كتابة البيانات المطلوبة بكل دقة تجنبا للأخطاء.

ترفع المتقدمة الأوراق المطلوبة والوثائق.

وأخيرا النقر على تسجيل الطلب.

أهم شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

تحرص الحكومة الجزائرية على توفير الدعم للمواطنين المستحقين والأسر الأولى بالرعاية، ولهذا يوجد عدد من الشروط التي يجب أن يكون المتقدمين مستوفين لهذه الشروط، وذلك للحصول على الدعم وجاءت الشروط على النحو التالي:-