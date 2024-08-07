“العد التنازلي” على موعد نزول راتب حساب المواطن 1446 الدفعة 81

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تقديم الدعم للفئات المحتاجة الذين يجدون صعوبة في توفير احتياجاتهم الأساسية، والتي تعد فئة ليست بقليلة مستحقة لهذا الدعم لعيش حياة كريمة ولائقة بهم، ويعتبر برنامج حساب المواطن هو الدعم الأهم، بل والأكثر أهمية لفئة كبيرة من المجتمع السعودي، ومع اقتراب موعد صرف الدعم الذي يترقبه المستفيدون بفارغ الصبر، وسنوضح لكم في السطور التالية كل ما يخص حساب المواطن وموعد نزول الرواتب.

موعد نزول راتب حساب المواطن

يترقب الكثير من المستفيدين في برنامج حساب المواطن موعد صرف راتب حساب المواطن، وللعلم أنه تفصلنا أيام قليلة عن الموعد الرسمي لصرف راتب حساب المواطن لشهر أغسطس 2024 م / شهر صفر 1446 هـ، حيث أن الموعد الرسمي لنزول راتب حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ولأن هذا الشهر اليوم العاشر سيوافق يوم إجازة نهاية الأسبوع.

لذلك سيتم تأخير نزول الراتب حتى اليوم التالي، أي أن موعد نزول راتب حساب المواطن سيوافق يوم الأحد 11 من شهر أغسطس 2024، 7 من شهر صفر 1446 هـ، وطبقا للمعتاد أنه يبدأ إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين البنكية بدءا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الصرف، وعلى المستفيدين الاستعلام ومتابعة حسابهم للتأكد من استلام الدعم.

الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف دعم حساب المواطن

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، عن الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى توقف الدعم عن البعض من الفئات المستحقة، ومن أهم أسباب توقف الدعم ما يلي:-