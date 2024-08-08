“قدم من هُــنا” تظلمات الثانوية العامة 2024 التقديم عبر tazalom.emis.gov.eg + رسوم المادة الواحدة

بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بأيام قليلة أصبح هناك الآلاف من الطلبة والطالبات ينتظرون فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2024، وذلك حيث يرى البعض أنه قد يكون هناك خطأ في عملية تصحيح كراسات الإجابات الخاصة به أو أخطاء في الرصد والتجميع للدرجات، ومن جانبها فأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كافة تفاصيل التظلمات من سعر المادة وموعد فتح التقديم وكذلك موعد انتهاء التقديم والخطوات، فتابعوا معنا خلال السطور القادمة.

تظلمات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن باب التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2024 سيفتح يوم غد الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، علمًا أنّ رسوم التظلم للمادة الواحدة بلغ 300 جنية مصري يتم سدادها عبر مكاتب البريد أو فوري أو إيجي باي أو أمان أو أموال أو موجة أو خالص موبايل أو وقتي أو ضامن أو سداد أو طلقة وذلك قبل التقديم على أن يكون التقديم بشكل إلكتروني، ومن الجدير بالذكر أنه في حال حصول الطالب على درجة أو أكثر يحق له استرداد الرسوم كاملةً، كما أن باب التظلم سيظل مفتوح لمدة خمسة عشر يوماً بحيث تنتهي الخميس 22 من الشهر نفسه، ويُخطر الطالب بكافة التفاصيل عبر رسالة نصية SMS عبر رقم الهاتف المحمول المدرج ضمن بياناته أثناء التظلم.

التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2024

يُمكن لكافة طلاب الثانوية العامة التقديم الآن على تظلمات الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية الآتية:-

الدخول إلى موقع بوابة تظلمات الثانوية العامة 2024 .

. دفع الرسوم الخاصة بطلب التظلم من خلال حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية عبر منافذ فوري أو من خلال البريد المصري.

النقر على اضغط لتقديم تظلم.

ثم اختر تسجيل الدخول بالبريد الموحد Microsoft.

سجل البريد الخاص بك مع كتابة الرقم السري.

تظهر أمامك بيانات الطالب “الاسم والصورة الشخصية ورقم الجلوس وكود الطالب وعدد المواد المدفوعة”.

حدد المواد التي ترغب في تقديم تظلم بها.

ثم اضغط على “حفظ” لتجد رسالة تم حفظ طلب التظلم بنجاح.

يتم إخطارك عن طريق رسالة نصية SMS أو من خلال موقع التظلمات بمكان وغرفة وتاريخ وموعد الاطلاع على أوراق إجابات الطالب.

من الجدير بالذكر أنه يحق للطالب وولي أمره التوجه إلى اللجنة وتسلم صورة من نموذج الإجابة الخاص بالطالب مع نموذج الإجابة التابع للوزارة، ويراجع الطالب ويتأكد الطالب من أنها ورقة إجابته الخاصة به ومن ثم يبدأ في مراجعة التجميع ومطابقة الإجابات بنموذج الإجابة الرسمي ومن ثم يكتب ملاحظاته على التصحيح، وبعد ذلك يراجع نتيجة التظلم من فترة لأخرى.