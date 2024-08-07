طريقة عمل كيك البراونيز بالشيكولاتة اللذيذة في المنزل بأسهل الخطوات وبأسرار الفنادق

هناك العديد من الأنواع المختلفة التي ظهرت في الفترة الأخيرة للكيكات اللذيذة، ومن تلك الأنواع هي كيك البراونز اللذيذة والرائعة، كما أن يتم تحضيرها بمكونات بسيطة متواجدة عند جميع الأشخاص في جميع المنازل، بالإضافة إلى أنها تتمتع بطريقة تحضير سهلة وسريعة لا تأخذ وقت كبير من الشخص الذي يقوم بتحضيرها، كما أنها تعتبر الإختيار الأفضل لجميع الأشخاص الذين يعشقون كيك الشوكولاتة والكيك الهشة والخفيفة، لذلك يجب عليك تحضيرها إذا كنت من عشاق الشوكولاتة.

مقادير عمل كيك البراونيز

إذا كنت تريد تحضير كيك البراونز في المنزل فيجب عليك معرفة جميع المكونات التي يجب توافرها في المنزل من أجل تحضير هذه الوصفة اللذيذة والشهية والسهلة والسريعة أيضا، ومواصفات كيك البراونز كما يلي:

نصف كوب زبدة غير مملحة.

كوب سكر.

بيض متوسط الحجم.

ملعقة صغيرة واحدة فانيليا.

⅓ كوب كاكاو بودرة غير محلى.

نصف كوب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

من أجل الطبقة الخارجية يجب استخدام 3 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة.

3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة غير محلى.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة عسل. ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب واحد سكر بودرة.

طريقة عمل كيك البراونيز

تتمتع طريقة تحضير كيك البراونز بمجموعة من الخطوات السهلة والسريعة التي يجب عليك اتباعها بشكل دقيق والقيام بكل خطوة بشكل صحيح حتى تتمكن من الحصول على أفضل كيك براونز، وتلك الخطوات كما يلي: