لأجدد الأغاني تردد قناة طيور الجنة 2024 ماما جابت بيبي ” فرحوا أطفالكم بيها “

قناة طيور الجنة من أبرز وأشهر قنوات الأطفال التي حققت نجاحا كبيرا في وقت قصير ونالت على إعجاب العديد من المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي وذلك بسبب محتواها المتميز والمتنوع حيث تعمل القناة على تسلية الطفل، ومؤسس القناة هو خالد مقداد ومن وقت إطلاق القناة وهي محط أنظار الجميع وتزايد البحث عن معرفة تردد القناة لذلك من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات
تقدم القناة مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال التعليمية والبرامج الهادفة، لذلك نجد الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات واليكم التردد:
- تردد القناة هو 11315.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل الاستقطاب عمودي.
- معامل تصويب الخطأ: ⅚.
تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات
وكذلك يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال كتابة البيانات الآتية:
- التردد هو 12174.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصويب الخطأ: ⅚.
- معامل الاستقطاب عمودي.
مميزات قناة طيور الجنة 2024
تتميز قناة طيور الجنة بمميزات كثيرة جعلتها من أفضل قنوات الأطفال في الوطن العربي ومن أبرزها مايلي:
- تقدم القناة محتواها بشكل مجاني دون الحاجة إلى اشتراك.
- القناة تعمل على مدار اليوم دون انقطاع.
- تعمل القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.
- تعرض محتواها بصورة جيدة وصوت واضح.
- تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية.
- تساعد في تعلم الطفل السلوكيات الإيجابية والأخلاق الحميدة.
- تقدم محتوى يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع العربي.
- تعمل على تسلية الطفل من خلال العديد من البرامج والأغاني التي تقدمها.