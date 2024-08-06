ما خطوات تجديد رخصة السير وما الشروط المطلوبة؟ منصة أبشر توضح

في ظل الخطة التي تتبعها الحكومة السعودية من أجل النهوض بها وتوفير عدد كبير من الخدمات بشكل إلكتروني وذلك وفقًا للخطة المتبعة 2030 قامت الحكومة السعودية بتوفير القدرة على تجديد رخصة السير من خلال منصة أبشر، وذلك من خلال عدد من الخطوات التي يتم اتباعها من أجل القيام بعملية التجديد بشكل صحيح، والجدير بالذكر أن خدمة التجديد إلكترونية متوقفة على بعض من الشروط والمتطلبات التي يجب أن تكون متوفرة فيمن يرغب في الحصول على رخصة سير سارية الصلاحية حتي يتمكن من القيادة دون الخوف من التعرض إلى المسألة القانونية أو تحرير مخالفة مرور بخصوص هذا الأمر وفرض غرامة عليه.

خطوات تجديد رخصة السير 2024 عبر أبشر

تجديد رخصة سير بعد انتهائها من أبشر من أسهل ما يكون كل ما يتطلبه الأمر هو القيام بهذه الخطوات بشكل صحيح، والتي تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر. تسجيل الدخول بكتابة بيانات الحساب والنقر على تسجيل الدخول. كتابة رمز التحقق في المكان المخصص. اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. المستخدم يختار أيقونة الخدمات الإلكترونية. ظهور باقة من الخدمات المقدمة من خلال منصة أبشر يحدد المستخدم الخاصة بخدمات قسم المرور. يحدد بعد ذلك تجديد رخصة السير.

ظهور نموذج التجديد. يكتب كل المطلوب في الأماكن المحدد مع إرفاق المستندات التي تطلبها المنصة. تأكيد ما كتب من بيانات ومستندات.

الخطوة التالية تحديد طريقة السداد. يختار المستخدم الطريقة التي تناسبه في سداد رسوم تجديد رخصة القيادة على حسب المدة المختارة للتجديد. الموافقة على صفحة الشروط والأحكام. الخطوة الأخيرة إرسال طلب التجديد.

شروط تجديد رخصة السير

عملية التجديد تتطلب مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة بالكامل في مقدم طلب التجديد والتي تم تحديدها من قبل الإدارة العامة للمرور السعودي، وتتمثل هذه المعايير في الآتي: