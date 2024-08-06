سهل واقتصادي.. بسكوت اليانسون الصحي بقوام مقرمش وطعم حكاية

بسكوت اليانسون من المخبوزات الصحية المغذية التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وهو لذيذ الطعم وقوامه ناعم وطريقة تحضيره سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت طويل، وهو عبارة عن خليط من الدقيق والزيت يشبه خليط الكيك، ويتم تسويته على نار هادئة حتى يتحمص ويصبح لونه ذهبي وقوامه مقرمش، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكوت اليانسون الاقتصادي اللذيذ المقر مش والطعم أحلى من المخابز.

مكونات عمل بسكوت اليانسون الاقتصادي

يتكون البسكويت من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

أربع حبات من البيض.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبان من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من حبوب اليانسون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل بسكوت اليانسون الاقتصادي بمقادير مضبوطة أحلى من الجاهز بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كالتالي: –

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به البيض ونضيف الفانيليا، ثم نخفق المكونات جيدًا حتى يرتفع حجم البيض. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت، والسكر، ثم نعيد الخفق حتى يصبح الخليط فاتح اللون. نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والملح، وحبوب اليانسون، ثم نعيد الخفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام يشبه خليط الكيك.

طريقة تسوية بسكوت اليانسون

نحضر صينية مستطيلة الشكل وندهنها بقليل من الزيت أو الزبدة، ثم نسكب خليط البسكويت داخلها ونقوم بتوزيعه جيدًا، ونضع الصينية داخل الفرن لمدة 20 دقيقة حتى يكتسب البسكوت اللون الذهبي، بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نقوم بتقطيع البسكويت إلى شرائح رقيقة، ثم نقوم برص الشرائح على الصينية مرة أخرى ونضعها داخل الفرن لمدة 12 دقيقة حتى تتحمص تمامًا، بعد ذلك نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتى يبرد ويقدم بألف صحة وهنا.