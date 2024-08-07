استعلم عن اسمك.. الاستعلام عن أسماء المقبولين في{ سكنات عدل 3 } وشروط التسجيل في المبادرة

تعد مبادرة سكنات عدل 3 أحد البرامج السكنية البارزة التي تقدمها وزارة السكن والعمران في الجزائر، حيث شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل العديد من المواطنين بفضل القواعد والشروط المرنة التي يقدمها المشروع، بالإضافة إلى العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند التسجيل في وحدات سكنات عدل 3، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للراغبين في المشاركة في هذا البرنامج الاستعلام عن أسمائهم بعد انتهاء فترة التسجيل المسموحة خلال الموقع الإلكتروني لوكالة عدل.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

تتميز عملية الاستعلام عن الأسماء المقبولة في تلك المبادرة بالسهولة وعدم الحاجة إلى بذل جهد كبير أو إضاعة الوقت، وتتم هذه العملية على النحو التالي:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة عدل.

اختيار القسم المخصص للاستعلام عن الأسماء المقبولة في المبادرة السكنية.

النقر على خيار الإشعارات في الموقع لتلقي تنبيه عند نشر الأسماء المقبولة.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل في البيانات الشخصية للمتقدم بمجرد الإعلان عن النتائج.

بعد ظهور النتائج، سيتم نشر قوائم الأسماء المقبولة في المشروع.

ما هي شروط التسجيل في المبادرة؟

تشترط مبادرة سكنات عدل 3 وغيرها من المبادرات المشابهة التابعة لوزارة السكن والعمران في الجزائر توفر مجموعة من المعايير، منها: