الأخضر طالع نازل.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس وما هو سعر 100 دولار في العراق

ريتاج محمد تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
الأخضر طالع نازل.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس وما هو سعر 100 دولار في العراق
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، أصبح تتبع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم أمرا بالغ الأهمية لكل من الأفراد والمؤسسات، حيث يلعب سعر الصرف دورا حيويا في الاقتصاد العراقي ويؤثر بشكل مباشر على التجارة والاستثمار وأسعار السلع والخدمات، ويعتبر الدولار الأمريكي العملة المرجعية في الأسواق المالية الدولية لذا فإن أي تقلبات في قيمته تؤثر على الاقتصادات النامية مثل العراق، وتشكل السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي العراقي جزءا من استراتيجية الحفاظ على استقرار العملة المحلية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

تؤثر العوامل الخارجية مثل أسعار النفط وهو المصدر الرئيسي للدخل في العراق والتوترات الدولية على سعر الصرف، ويعد مراقبة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم تتيح للمستثمرين وأصحاب الأعمال اتخاذ قرارات أكثر دقة في إدارة عملياتهم التجارية والمالية، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الاربعاء 7 اغسطس على النحو التالي:

الدولار الأمريكيالدينار العراقي
1 دولار أمريكي1,310.00 دينار عراقي
5 دولار أمريكي6,490.85 دينار عراقي
50 دولار أمريكي64,908.50 دينار عراقي
100 دولار أمريكي129,817.00 دينار عراقي
500 دولار أمريكي649,085.00 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

يؤثر سعر الصرف على القدرة الشرائية وعلى مستوى المعيشة، حيث تتأثر أسعار السلع المستوردة بشكل مباشر بتغيرات سعر الدولار، وتعتبر متابعة الأخبار الاقتصادية والتحليلات المتخصصة أمرا ضروريا للحصول على رؤية واضحة حول العوامل المؤثرة في سعر الصرف، وأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي كالآتي:

المدينةسعر المائة دولار (دينار عراقي)
بغداد149,500
البصرة149,550
أربيل149,550
السليمانية149,600
دهوك149,600
كركوك149,700
الموصل149,700

تشهد أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تقلبات متعددة بسبب مجموعة من العوامل منها قرارات البنك المركزي بشأن الفائدة والتدخلات في سوق الصرف، وأداء الاقتصاد العام وأيضا تأثير العرض والطلب على الدولار والدينار.

معلومات الكاتب
ريتاج محمد

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