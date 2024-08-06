سجلي حالا في منحة المرأة الماكثة 2024 راتب شهري للسيدات في الجزائر

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
سجلي حالا في منحة المرأة الماكثة 2024 راتب شهري للسيدات في الجزائر
سجلي حالا في منحة المرأة الماكثة 2024 راتب شهري للسيدات في الجزائر

من أكثر ما يبحث عنه العديد من الأشخاص في الجزائر هو منحة المرأة الماكثة حيث يرغب عدد كبير من التسجيل في المنحة للحصول على الدعم المقدم وتأتي هذه المنحة في ظل سعي الحكومة الجزائرية في توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة ومد يد العون للمواطنين والفئات المحتاجة ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الجميع، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة وأهم الشروط الواجب توافرها.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

يمكن التسجيل في المنحة بكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

  • في بداية الأمر قم بالدخول على موقع وكالة التشغيل الوطنية في الجزائر.
  • اضغط على الخدمات الإلكترونية.
  • ثم اضغط على منحة المرأة الماكثة.
  • اختر الولاية التابع لها.
  • بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.
  • اضغط على تقديم الطلب.
  • بعد ذلك تقوم الجهات المعنية بمراجعة الطلب والرد عليه.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت

كما أوضحت الحكومة الجزائرية الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه وجاءت الشروط على النحو التالي:

  • أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.
  • يشترط أن تقيم المتقدمة إقامة دائمة في الجزائر.
  • أن يكون عمر المتقدمة يتراوح بين 19 سنة حتي 40 سنة.
  • عدم حصول المتقدمة على أى دعم آخر مقدم من الحكومة الجزائرية.
  • عدم حصول زوج المتقدمة على راتب شهري ثابت.
  • عدم امتلاك المتقدمة لعقارات أو أملاك ذات أصول عالية.
  • أن لا تكون المتقدمة موظفة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
  • كذلك يشترط تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة.
معلومات الكاتب
ahmed masoud

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