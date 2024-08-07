“وزارة التعليم العراقية” معدلات القبول في الجامعات.. رابط الاستعلام

تزايدت عمليات البحث حول معدلات القبول في الجامعات العراقية من قبل العديد من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالكليات، بالإضافة إلى أن وزارة التعليم العالي، تقوم كل عام بإطلاق نسب القبول في مختلف الكليات العملية والنظرية، فضلاً عن أن معدلات القبول التي نكشفها لكم في السطور التالية حسب العام الماضي، بحيث يتعرف كل طالب وطالبة على النسبة المقاربة لدخول إلى الكلية بالعام الجديد، وكذلك طريقة الإستعلام عن معرفة الكلية التي جاءت وفقًا للتنسيق.

معدلات القبول في جامعات العراق

وفقًا لما حددته وزارة التعلم العالي حول معدلات القبول في الجامعات العراقية حسب العام الماضي، إلى أن يتم نشر معدلات القبول للعام الحالي، وفقًا ما نص على النحو التالي:-

كلية طب الموصل بـ 100.33%.

بينما الهندسة الحاسوب تقبل من 95%.

إضافة إلى أن كلية الطب الأسنان يكون 99.13%.

كلية التمريض للبنات فهو 95.33%.

كلية الحقوق 78.83%.

علوم البيئة تقبل من 62%.

التربية للعلوم الصرفة فهو 74.5%.

زراعة وغابات 60%.

كلية التمريض للذكور 97.67%.

كيفية الاستعلام عن معدلات القبول

وعقب الإعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية، فيُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التعليم العالي عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

ليتم اختيار “معدلات القبول”.

مع تحديد العام الدراسي.

كتابة بيانات الطالب.

إدخال رقم الجلوس وباقي المعلومات الأخرى.

النقر في النهاية على زر “بحث”.

لكي تظهر أمامك الكية التي جاءت وفقًا لمجموعك.

فتح معدلات القبول في الجامعات بالعراق

ومن المتوقع أن يتم فتح باب القبول في الجامعات العراقية، والتعرف على معدلات القبول في شهر سبتمبر المقبل 2024، التي ينتظره العديد من الطلاب والطالبات الذين أنهوا المرحلة المتوسطة، بحيث يتمكنوا من التقديم إلى الكليات والمعاهد وفقًا للمجموع المتحصل عليه كل طالب وطالبة في هذه المرحلة الدراسية.