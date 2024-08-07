كلية الطب 91%، مؤشرات وتوقعات تنسيق الثانوية العامة علمي وأدبي، ورابط مباشر للأستعلام عن التنسيق 2024، شهدت مؤشرات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة مؤشرات تنسيق الكليات بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، وقد تمكن العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي من الاطلاع على نتائجهم عبر مواقع إلكترونية متعددة بخلاف الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

مؤشرات وتوقعات تنسيق الثانوية العامة علمي وأدبي 2024

مع تزايد عمليات البحث حول مؤشرات وتوقعات تنسيق الثانوية العامة بالكليات بعد الثانوية العامة علمي وأدبي، نقدم لكم توقعات التنسيق للعام الدراسي الجديد، من المتوقع أن تتطلب المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم نسبة قبول تصل إلى 362 درجة، أي ما يعادل 88.29% أو أكثر، يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم:

توقعات ومؤشرات تنسيق الكليات 2024

طب دمياط: 91%.

طب أسيوط: 92%.

طب عين شمس: 93.5%.

طب بنها: 91%.

صيدلة القاهرة: 92%.

طب بيطري عين شمس: 90%.

علاج طبيعي: 89%.

توقعات تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة لعام 2024

هندسة القاهرة: 86%. هندسة المنصورة: 85%. هندسة دمياط: 85%. هندسة عين شمس: 86%. هندسة الإسكندرية: 85%. هندسة طنطا: 84%. هندسة كفر الشيخ: 83%. هندسة الزقازيق: 83%. هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 83%. هندسة المنوفية بشبين الكوم: 83%. هندسة بور سعيد: 82%. هندسة حلوان: 84%. هندسة بنها: 83%. هندسة السويس: 81%. هندسة بنها بشبرا: 81%. هندسة سوهاج: 81%. هندسة حلوان بالمطرية: 80%. هندسة الطاقة بأسوان: 79%. حاسبات ومعلومات سوهاج: 71%. حاسبات ومعلومات قنا: 70%.

من المتوقع أن يكون تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم في حدود 362 درجة، أي بنسبة 88.29%.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى

بعد أن سقنا لكم فيما سبق الطب 91% مؤشرات وتوقعات تنسيق الثانوية العامة علمي وأدبي ننتقل بكم للتعرف على رابط مباشر للأستعلام عن نتيجة التنسيق 2024، للأستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني. النقر على خدمة “تنسيق الثانوية العامة”. اختيار الشعبة الدراسية الخاصة بالطالب. إدخال كافة البيانات الشخصية للطالب بدقة. كتابة رقم الجلوس والرقم السري، مع التأكد من صحتهما لتجنب الأخطاء. النقر على زر “استعلام”.

ستظهر لك تفاصيل تنسيق الكليات بشكل كامل ودقيق.