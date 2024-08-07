فرح أولادك تردد قناة كراميش كيدز karameesh 2024 بجودة HD استقبلها هيفرحوا جداااا

قناة كراميش الفضائية من أكثر القنوات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وخاصة الذين لديهم أطفال صغار حيث أن قناة كراميش تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال التي تعمل على تسلية الطفل على مدار اليوم دون انقطاع وتقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح ونالت القناة على إعجاب العديد من المشاهدين وحققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في أنحاء الوطن العربي وتعمل القناة على تنمية مهارات الطفل، لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناه كراميش كيدز 2024 على القمر الصناعي نايل سات

قناة كراميش تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال وأفلام الكرتون الرائعة ويبحث الكثير من الآباء والأمهات عن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات حيث يمكن تحميل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم بكل سهولة وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة هو 11429.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة HD.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال البيانات الآتية:

تردد القناة 11390.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

معدل الترميز 27500.

الجودة HD.

طريقة استقبال قناة كراميش كيدز

اليكم خطوات استقبال القناة على جهاز الرسيفر وهي: