فرح أولادك تردد قناة كراميش كيدز karameesh 2024 بجودة HD استقبلها هيفرحوا جداااا

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
فرح أولادك تردد قناة كراميش كيدز karameesh 2024 بجودة HD استقبلها هيفرحوا جداااا
تردد قناة كراميش كيدز karameesh 2024 بجودة HD 

قناة كراميش الفضائية من أكثر القنوات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وخاصة الذين لديهم أطفال صغار حيث أن قناة كراميش تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال التي تعمل على تسلية الطفل على مدار اليوم دون انقطاع وتقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح ونالت القناة على إعجاب العديد من المشاهدين وحققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في أنحاء الوطن العربي وتعمل القناة على تنمية مهارات الطفل، لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناه كراميش كيدز 2024 على القمر الصناعي نايل سات 

قناة كراميش تقدم مجموعة متنوعة ومتميزة من أغاني الأطفال وأفلام الكرتون الرائعة ويبحث الكثير من الآباء والأمهات عن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات حيث يمكن تحميل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم بكل سهولة وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

  • تردد القناة هو 11429.
  • معامل الاستقطاب أفقي.
  • معدل الترميز 27500.
  • جودة القناة HD.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بكم على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال البيانات الآتية:

  • تردد القناة 11390.
  • معامل الاستقطاب عمودي.
  • معامل تصويب الخطأ: ¾.
  • معدل الترميز 27500.
  • الجودة HD.

طريقة استقبال قناة كراميش كيدز

اليكم خطوات استقبال القناة على جهاز الرسيفر وهي:

  • من خلال الريموت كنترول قم بفتح قائمة الإعدادات.
  • ثم اضغط على البحث اليدوي.
  • اختر القمر الصناعي سواء النايل سات أو عرب سات.
  • قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل التردد والترميز والاستقطاب.
  • اضغط على كلمة بحث.
  • أخيرا اضغط على كلمة حفظ.
  • ستجد القناة في قائمة القنوات الفضائية الموجودة على جهاز الرسيفر.
معلومات الكاتب
ahmed masoud

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