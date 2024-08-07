طريقة عمل شاي كرك بالهيل والزعفران والقرفة بمذاق مميز للضيافة الراقية

يعد تقديم شاي كرك في الاحتفالات والمناسبات وفي الضيافة دليل على حسن الاستقبال والترحيب، حيث يتمتع ذلك الشاي بمذاق البهارات اللذيذة كالزعفران والقرفة والهيل والزنجبيل ومكونات أخرى تتجانس مع بعضها البعض لتقديم مشروب ساخن لذيذ يستمع به الجميع.

مقادير عمل شاي كرك بالهيل والزعفران

يمكن تحضير ذلك المشروب الساخن فقط في عشر دقائق، حيث يتمتع ذلك المشروب بمذاق لذيذ مميز ومختلف عن مذاق الشاي العادي، ويتم تحضيره ببساطة من خلال تجهيز المقادير التالية، علما بأن تلك الكمية تكفي شخصين فقط ويمكن المضاعفة على حسب عدد الأفراد:

5 جرام هيل مطحون.

3 جرام زعفران.

3 جرام جنزبيل.

10 جرام شاي أسود.

نصف كوب حليب مكثف.

10 جرام سكر.

عود قرفة.

2 كوب ماء.

طريقة عمل شاي كرك بالهيل والزعفران في المنزل

ينتج ذلك النوع من الشاي من خلال تجانس البهارات مع بعضها البعض عند الوصول إلى مرحلة الغليان وهو من المشروبات المفضلة في دول الخليج العربي والهند وعبر التجارة قد تم نقل تلك الوصفة إلى العديد من الدول قديما، حيث يتم تحضير ذلك المشروب المميز من خلال اتباع الخطوات التالية: