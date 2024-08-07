“إليكم” توقعات تنسيق الجامعات 2024 / 2025 علمي علوم ورياضة وأدبي.. مؤشرات التنسيق بجميع الكليات

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب خريجي الثانوية العامة لعام 2023 – 2024 عن توقعات تنسيق الجامعات 2025 حيث سوف يُعلن عن التنسيق رسميًا في غضون أيام قليلة من الآن، حيث أُعلن عن النتائج منذ عدة أيام بنسبة نجاح وصلت 81.3%، ولذلك فمن المتوقع ألا يرتفع كثيرًا عن نسبة نجاح العام الماضي، مما يعني أن التنسيق لن يختلف كثيرًا عن تنسيق 2023، وإليكم التوقعات.

توقعات تنسيق الجامعات 2025

منذ أن ظهرت النتائج وأصبحت توقعات تنسيق الجامعات 2025 هي التي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي حيث يسعى الجميع إلى التعرف على تلك المؤشرات، والتي جاءت على النحو الآتي:-

توقعات تنسيق كلية الطب: 374.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية طب الأسنان: 373 درجة.

توقعات تنسيق كلية الصيدلة: 367 درجة.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي من المتوقع أن يكون: 369.5 درجة.

توقعات تنسيق كلية الطب البيطري: 352.5 درجة.

تنسيق كلية التمريض: 342 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية العلوم: 356.5 درجة.

توقعات تنسيق كلية الألسن: 342 درجة.

تنسيق كلية الإعلام: 318.5 درجة.

توقعات تنسيق كلية الفنون التطبيقية: 319 درجة.

توقعات تنسيق كلية التربية: 240 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التربية النوعية: 250 درجة.

توقعات تنسيق كلية حقوق إنجليزي: 250 درجة.

تنسيق كلية اللغات والترجمة: 329 درجة.

توقعات تنسيق كلية دار العلوم: 304 درجة.

توقعات تنسيق كلية الآداب: 250.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية حقوق: 250 درجة.

توقعات تنسيق كلية رياض الأطفال: 205 درجة.

تنسيق كلية الزراعة: 254 درجة.

تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي: 250.5 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية التجارة: 293 درجة.

تنسيق كلية السياحة والفنادق: 246 درجة.

مؤشرات تنسيق الكليات 2024 / 2025

إليكم توقعات تنسيق الجامعات 2025 علمي وأدبي:-