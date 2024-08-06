طريقة التسجيل في استمارة قرعة الحج المجانية 2024 بالعراق

بعد فتح باب التقديم في قرعة الحج بدولة العراق، قامت الهيئة العليا للحج والعمرة بإطلاق موقعها الرسمي، حتى يتم التقديم في قرعة الحج المجانية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج للمرة الأولى، على أن يكون التقديم في القرعة وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ماهي شروط التقديم في قرعة الحج المجانية بالعراق 2024

حددت الهيئة العليا للحج، مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في استمارة قرعة الحج المجانية شاملة كافة المحافظات العراقية، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

مقيم دائم في دولة العراق.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

ألا يتجاوز عمر الشخص المتقدم عن 65 عامًا.

أن تكون هي المرة الأولى لأداء مناسك الحج.

ألا تكون النساء المتقدمات حوامل خاصة في أخر 3 شهور.

تقديم طلب القبول في قرعة الحج المجانية عبر الهيئة العليا العامة للحج والعمرة.

خطوات التقديم في قرعة الحج بالعراق

وعن الخطوات المعنية بطلب القبول في قرعة الحج أمام جميع المتقدمين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-