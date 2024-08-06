شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 2024 وماهي الأوراق المطلوبة

ازداد البحث في الأيام السابقة عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، حيث وضعت وزارة الموارد البشرية العديد من الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه الأشد احتياجا، كما نستعرض لكم اليوم في موقع البديل، عن الأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن الشروط اللازمة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية. يجب أن يكون لدى المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية. يشترط ألا يكون لدى المتقدم سجل تجاري. يجب أن يكون المتقدم مقيما إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الأوراق المطلوبة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور

هناك العديد من الأوراق التي يجب تقديمها للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، وهي:

نسخة من السجل المدني للمتقدم وأسرته. كشف حساب بنكي. مستند من جهة العمل يوضح تفاصيل الراتب. صورة من الهوية الوطنية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2024

إذا كنت ترغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي، يمكنك اتباع الخطوات التالية بكل سهولة: