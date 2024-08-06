سعر ومواصفات هاتف Infinix Note 40 X 5G شبيه أيفون الرائــــع.. اشتريه وانــت مغمض

أعلنت شركة الهواتف العالمية عن هاتف Infinix Note 40 X 5G المذهل، لا سيما أنه في الوقت الحالي يبحث جميع الأشخاص الراغبين في تغيير هواتفهم المحمولة القديمة بأخرى حديثة تتمتع بالتصميم المميز والتكنولوجيا، وكذلك يرغبون في الوقت ذاته الحصول على الهاتف بأسعار قليلة، فإن هذا ينطبق تماما على هاتفنا المعلن عنه من شركة انفينكس الذي يمتاز بأنه مقدم خصيصا للفئة الاقتصادية.

هاتف Infinix Note 40 X 5G

إن أكثر ما يميز شركة انفينكس قدرتها على عرض مجموعة من المميزات الكثيرة داخل هاتف واحد وهذا هو السبب وراء ارتفاع معدلات البحث حول مواصفات الهاتف الجديد الذي أعلنت عنه ألا وهو هاتف Infinix Note 40 X 5G، ومن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف يتمتع معالج قوي من ميدياتك الذي يساعد المستخدم في الحصول على الدعم الملائم عند لعب الألعاب الثقيلة.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المتابع حول مواصفات هذا الهاتف الميزة فإنها قد جاءت على هذا النحو التالي

الوزن: 201 جم.

مساحة التخزين: 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو مع 12 جيجا رام.

الخامات الخارجية: من البلاستيك بالكامل.

يمتاز الهاتف لمقاومة الغبار والماء.

يمكن للهاتف أن يدعم تركيب شريحة إتصال 5G.

الشاشة جاءت بقياس 6.78 بوصة.

كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل.

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ 3.5 مللي.

يوجد ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجا بيكسل.

يوجد بالهاتف بصمة الإصبع على زرار الباور.

يوجد مستشعر التقارب الحقيقي.سعر هاتف Infinix Note 40 X 5G

سعر Infinix Note 40 X 5G

بعد الاطلاع على المميزات الكثيرة التي تجعل الجميع يرغب في تجربة أداء هاتف Infinix Note 40 X 5G، وجدنا أن معظم المعدلات البحثية في الوقت الحالي تدور حول سعر هذا الهاتف المميز الذي يجمع بين التكنولوجيا المطلوبة والشكل المميز، على أن يكون سعر هذا الهاتف حوالي 1,000 ريال سعودي، علما بأنه حتى الوقت الحالي لم يتم معرفة سعر الهاتف داخل مصر.