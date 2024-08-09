التسجيل في واتساب بدون رقم هاتف.. ميزات جديدة من “واتس آب” جعلته أفضل تطبيق مراسلة

يتميز واتساب بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، مما يجعل من السهل على المستخدمين من جميع الأعمار التنقل بين وظائفه المتعددة حيث يتيح إرسال الرسائل النصية والصوتية، و مشاركة الصور والفيديوهات وأيضا إجراء المكالمات الصوتية والفيديو، والتسجيل في واتساب بدون رقم هاتف و الرسائل المشفرة من النهاية إلى النهاية التي توفر مستوى عالي من الأمان والخصوصية.

التسجيل في واتساب بدون رقم هاتف

تصدر واتس آب التابع لشركة ميتا، قائمة التطبيقات الأكثر استخداما في العالم بفضل ميزاته المبتكرة وقدراته المتقدمة، ومن خلاله بإمكانكم التسجيل في واتساب بدون رقم هاتف وهو معروف بكونه أحد أول التطبيقات التي دمجت الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماته وإليكم التقرير التالي:

روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي

من بين أولى منصات المراسلة الفورية التي قدمت روبوت دردشة متقدم يعمل بنموذج لغوي قادر على فهم واستجابة للغات المتعددة.

كما يتيح الروبوت إنشاء صور رمزية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تصنيف الدردشات

يتضمن علامة التبويب المفضلة، التي تتيح للمستخدمين تصنيف الدردشات إلى عادية ومهمة.

هذه الميزة تسهم في ضمان عدم تفويت أي رسائل هامة من الأصدقاء والعائلة،

دعم 32 مشاركا في مكالمات الفيديو

يدعم الآن مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 32 مشاركا في المكالمة الواحدة.

كما قدم التطبيق ميزة مشاركة الشاشة مع الصوت.

تنظيم الردود وإنشاء الأحداث

تنظيم الردود وإنشاء أحداث داخل واتس آب، مما يسهل التنسيق مع الأصدقاء والعائلة.

هذه الميزة الجديدة تسهم في تنظيم الاجتماعات الكبيرة والمناسبات.

فلتر الدردشة الجماعية

يسهل تنظيم وإدارة مجموعات الدردشة بشكل فعال.

يمكن تصنيف وتجميع الدردشات الجماعية في مكان واحد.

الرسائل الصوتية الخاصة

إرسال رسائل صوتية خاصة يتم حذفها تلقائيا بمجرد الاستماع إليها من قبل المتلقي.

رمز سري للدردشات الخاصة

تتيح واتس آب للمستخدمين منذ فترة طويلة حماية الدردشات الخاصة باستخدام رمز قفل الهاتف، ومع التحديث الأخير.

يمكن الآن تعيين رمز أمان فريد للوصول إلى هذه الدردشات.

استخدام أكثر من حساب

الآن الوصول إلى حساب واحد على ما يصل إلى أربعة أجهزة.

استخدام حسابين مختلفين على نفس الهاتف، مما يفيد المستخدمين الذين يمتلكون بطاقتين SIM ويرغبون في إدارة حسابين منفصلين على واتس آب.

إضافة حساب جديد في الواتساب

لإضافة حساب جديد إلى تطبيق واتساب وذلك من خلال الاطلاع على طريقة التسجيل بدون رقم هاتف يرجى اتباع الخطوات الآتية: