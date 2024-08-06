علشان محدش يضحك عليك.. المقررات التموينية لشهر أغسطس 2024 وطرح السكر المدعم علي بطاقات التموين

المقررات التموينية لشهر أغسطس، مع بداية شهر أغسطس تبدأ مكاتب التموين المتواجدة على مستوى الجمهورية في القيام بصرف السلع والمقررات التموينية فيحصل كل مواطن على حصته من السلع التموينية المقرر صرفها على بطاقة التموين، ومع بدء عملية صرف السلع التموينية يتساءل المواطنين المستفيدين حول السلع الجديدة التي يمكنهم صرفها، لذا سنتعرف اليوم على المقررات التموينية المقررة لشهر أغسطس وماهي حقيقة زيادة الحصة التموينية وأسعار السلع فتابعونا.

صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس 2024

بدء منذ اليوم الأول من شهر أغسطس يتم صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس على مستوى الجمهورية وذلك من خلال أكثر من 40 منفذا مخصصة لصرف السلع والمقررات التموينية الخاصة بشهر أغسطس لصالح 64 مليون مستفيد بعدد بطاقات تموينية يتجاوز 21 مليون بطاقة.

وفيها يتم صرف أكثر من 31 سلعة من المقررات التموينية وقد تجاوزت قيمة السلع التموينية 4 مليار جنيه.

طرح السكر المدعم على بطاقات التموين خلال شهر أغسطس 2024

كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير السكر المدعم على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه وذلك بحد أقصي 6 كيلو سكر لكل بطاقة التموين عدد أفرادها 6 أفراد.

كما أكدت الوزارة على استمرار صرف السكر الحر وذلك بسعر 27 جنيه للكيلو على أن يتم صرف 1 كيلو سكر للبطاقات ذات ثلاث أفراد فأقل واثنين كيلو سكر للبطاقات ذات أربع أفراد فأقصى حيث يتم صرفهم مع المقررات التموينية لشهر أغسطس.

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2024

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفر مخزون استراتيجي من السلع التموينية وذلك من خلال 1500 مخزن، وأتاحت أكثر من 40 ألف منفذ تمويني في أنحاء الجمهورية، ولا يوجد أي زيادة في أسعار السلع، حيث جاءت أسعار المقررات التموينية لشهر أغسطس كأسعار الشهر الماضي وتأتي على النحو التالي: