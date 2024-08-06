علشان محدش يضحك عليك.. المقررات التموينية لشهر أغسطس 2024 وطرح السكر المدعم علي بطاقات التموين

المقررات التموينية لشهر أغسطس، مع بداية شهر أغسطس تبدأ مكاتب التموين المتواجدة على مستوى الجمهورية في القيام بصرف السلع والمقررات التموينية فيحصل كل مواطن على حصته من السلع التموينية المقرر صرفها على بطاقة التموين، ومع بدء عملية صرف السلع التموينية يتساءل المواطنين المستفيدين حول السلع الجديدة التي يمكنهم صرفها، لذا سنتعرف اليوم على المقررات التموينية المقررة لشهر أغسطس وماهي حقيقة زيادة الحصة التموينية وأسعار السلع فتابعونا.
صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس 2024
بدء منذ اليوم الأول من شهر أغسطس يتم صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس على مستوى الجمهورية وذلك من خلال أكثر من 40 منفذا مخصصة لصرف السلع والمقررات التموينية الخاصة بشهر أغسطس لصالح 64 مليون مستفيد بعدد بطاقات تموينية يتجاوز 21 مليون بطاقة.
وفيها يتم صرف أكثر من 31 سلعة من المقررات التموينية وقد تجاوزت قيمة السلع التموينية 4 مليار جنيه.
طرح السكر المدعم على بطاقات التموين خلال شهر أغسطس 2024
كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير السكر المدعم على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه وذلك بحد أقصي 6 كيلو سكر لكل بطاقة التموين عدد أفرادها 6 أفراد.
كما أكدت الوزارة على استمرار صرف السكر الحر وذلك بسعر 27 جنيه للكيلو على أن يتم صرف 1 كيلو سكر للبطاقات ذات ثلاث أفراد فأقل واثنين كيلو سكر للبطاقات ذات أربع أفراد فأقصى حيث يتم صرفهم مع المقررات التموينية لشهر أغسطس.
أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2024
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفر مخزون استراتيجي من السلع التموينية وذلك من خلال 1500 مخزن، وأتاحت أكثر من 40 ألف منفذ تمويني في أنحاء الجمهورية، ولا يوجد أي زيادة في أسعار السلع، حيث جاءت أسعار المقررات التموينية لشهر أغسطس كأسعار الشهر الماضي وتأتي على النحو التالي:
- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.
- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- دقيق معبأ 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.
- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.
- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.
- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.
- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.
- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.
- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.
- كيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
- كيس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
- بسكويت يوليوز سادة بسعر جنيه ونصف.
- حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات.
- بسكويت يوليوز ويفر بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع بسعر 3.75 جنيه.
- بسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.