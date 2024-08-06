حقق حلم الفوز بالمليون دولار 💯💯 عن طريق الاشتراك في مسابقة الحلم بأرقام الدول مع الإعلامي مصطفى الآغا

مسابقة الحلم واحدة من أبرز برامج الترفيه التي تجذب الانتباه في العالم العربي، وتقدم فرصًا ممتعة للفوز بجوائز نقدية كبيرة وتحقيق أحلام المشاركين بمشاركتهم في هذه المسابقة، يمكن للأفراد من جميع الأعمار والخلفيات الاستمتاع بتحديات مثيرة وزيادة فرصهم في الفوز بجوائز قيمة وتغيير حياتهم سنقدم في هذا المقال شرحاً حول كيفية الاشتراك والأرقام المطلوبة للمشاركة في كافة الدول.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكنك الآن المشاركة في مسابقة الحلم بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية بكل سهولة.

ارسال رساله نصيه وذلك على الرقم الذي يكون مرادف لبلدك وهي تتضمن كلمة حلم بالعربية والانجليزية

كذلك انهم من الممكن أن تتصل بشكل مباشر على الرقم المتعلق ببلدك

ستتلقى رسالة نصية على جوالك لتأكيد عملية الاشتراك.

بعد ذلك، سيتم الاتصال بك من قبل أحد المسؤولين في المسابقة أو سيتم إرسال الأسئلة التي يجب عليك الإجابة عليها، وعندما تكون إجابتك صحيحة، ستزيد فرصتك في الفوز في المسابقة.

قواعد المشاركة في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا

حدد البرنامج عددًا من الشروط اللازمة للمشاركة في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا والتي تتضمن الآتي:

يجب أن يكون المتسابق من أصل عربي.

ضرورة الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

يجب أن يكون عمر المتقدم عند التسجيل لا يقل عن 18 عامًا.

لا يوجد صلة قرابة بين الفرد المشترك في برنامج المسابقة وأحد العاملين فيه.

عرفة من سيفوز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بمليون دولار

يمكن الاشتراك في المسابقة والفوز بالجائزة الكبرى عبر إرسال رسالة الحلم على الأرقام التالية حسب البلد المقيم بها المتقدم: