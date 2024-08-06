تنسيق ومصاريف الجامعات الأهليه للثانوية العامة.. أعرف التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الثانوية العامة مساء أمس الإثنين الموافق 5 من شهر أغسطس، لتبدأ عمليات البحث تتجه إلى الكليات والجامعات الأهلية التي يرغب التقديم فيها العديد من الطلاب والطالبات الذين لم يُحالفهم النصيب في التقديم بالجامعات الحكومية، وفي السطور التالية نكشف لكم بعض المصاريف في كليات جامعة العلمين.

متى تنسيق الجامعات الأهلية لعام 20204-2025

وستقوم وزارة التعلمي العالي والبحث العلمي، بفتح باب التنسيق للتقديم في الجامعات الأهلية في غضون الأيام القادمة، وفقًا لعدد المقاعد التي يتم تحديدها من قبل الوزارة، بالإضافة إلى أن التقديم فيها يكون إلكترونيًا مع التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في الجامعات الأهلية، خاصة وأن تنسيق هذا العام يأتي مرتفعًا بشكل طفيف عن العام الماضي لتصل إلى 81.3% مقارنة بـ 78.8% بالعام الماضي.

مصاريف الجامعات الأهلية 2024-2025

قامت جامعة العلمين الدولية بالإعلان عن مصاريف التقديم في كليات الجامعة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-