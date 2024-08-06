تنسيق ومصاريف الجامعات الأهليه للثانوية العامة.. أعرف التفاصيل كاملة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الثانوية العامة مساء أمس الإثنين الموافق 5 من شهر أغسطس، لتبدأ عمليات البحث تتجه إلى الكليات والجامعات الأهلية التي يرغب التقديم فيها العديد من الطلاب والطالبات الذين لم يُحالفهم النصيب في التقديم بالجامعات الحكومية، وفي السطور التالية نكشف لكم بعض المصاريف في كليات جامعة العلمين.
متى تنسيق الجامعات الأهلية لعام 20204-2025
وستقوم وزارة التعلمي العالي والبحث العلمي، بفتح باب التنسيق للتقديم في الجامعات الأهلية في غضون الأيام القادمة، وفقًا لعدد المقاعد التي يتم تحديدها من قبل الوزارة، بالإضافة إلى أن التقديم فيها يكون إلكترونيًا مع التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في الجامعات الأهلية، خاصة وأن تنسيق هذا العام يأتي مرتفعًا بشكل طفيف عن العام الماضي لتصل إلى 81.3% مقارنة بـ 78.8% بالعام الماضي.
مصاريف الجامعات الأهلية 2024-2025
قامت جامعة العلمين الدولية بالإعلان عن مصاريف التقديم في كليات الجامعة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-
- وصلت مصاريف كلية طب الأسنان داخل الجامعة بنحو 59 ألف جنيه في الفصل الواحد.
- بينما كلية علاج طبيعي في جامعة العلمين وصلت المصاريف فيها إلى 47 ألف جنيه.
- هذا وأن مصاريف كلية الهندسة في الجامعة بلغت 38 ألف جنيه.
- كما أن كلية علوم الصحة العامة داخل جامعة العلمين بنحو 31 ألف جنيه في فصل واحد.
- حتى أن كلية إدارة الأعمال وصلت المصاريف إلى 27 ألف جنيه.
- مصاريف كلية فنون وتصميم داخل الجامعة بنحو 28.500 جنيه في الفصل الواحد.