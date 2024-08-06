مؤشرات القبول بالجامعات والكليات 2024/2025 الحد الأدنى لعلمى علوم 89% والشعبة الهندسية 84%

مؤشرات القبول بالجامعات والكليات، اعلنت امس وزارة التربية والتعليم نتائج طلاب الثانوية العامة، وبات الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي معرفة المؤشرات الاولية للقبول في الكليات التي سعو خلال السنوات الماضية من اجل الالتحاق بها وينتظر طلاب قسم العلوم بالثانوية العامة في مصر نتائج تنسيق الكليات للعام 2024، حيث يعد تنسيق مرحلة الثانوية العامة هي اللحظة الحاسمة من اجل تحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ويعتمد تنسيق الكليات على نسبة درجات الطلاب في الثانوية العامة، والتي تحدد الأماكن المتاحة في الكليات المختلفة، ومن خلال هذا المقال سنوضح لك التفاصيل كاملة، تابعنا.

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم

ونستعرض عبر موقعنا البديل النسب الخاصة بالقبول في الكليات المختلفة للطلاب العلوم بالنسب ودرجات الطلاب، حيث تختلف شروط القبول من كلية لأخرى بناءً على متوسط ​​درجات الطلاب وسعة الأماكن المتاحة، وسنعرض لك نسبة تنسيق الكليات 2024 العلوم نسبة العلوم، وهي كالتالي:

تنسيق كلية طب أسنان جنوب الوادى 2023 : 382 درجة ،93.17%.

تنسيق كلية طب الإسكندرية 2023 : 382 درجة ،93.17%.

تنسيق كلية طب أسنان المنصورة 2023 : 382 درجة ،93.17%.

تنسيق كلية طب القاهرة 2023 : 381 درجة ،92.93%.

تنسيق كلية طب بور سعيد 2023: 381 درجة ،92.93%.

تنسيق كلية طب سوهاج 2023 : 386 درجة ، بنسبة 94.15%.

تنسيق كلية طب دمياط 2023 : 386 درجة ،94.15%.

تنسيق كلية طب الزقازيق 2023 : 385 درجة ،93.90%.

تنسيق كلية طب فاقوس 2023 : 384 درجة ،93.66%.

تنسيق كلية طب كفر الشيخ 2023 : 383 درجة ،93.41%.

تنسيق كلية طب طنطا 2023 : 383 درجة ،93.41%.

تنسيق كلية طب أسيوط 2023: 381 درجة ،92.93%.

تنسيق كلية طب عين شمس 2023 : 380 درجة ،92.68%.

تنسيق كلية طب جنوب الوادى 2023: 380 درجة ، 92.68%.

تنسيق كلية طب بنها 2023: 379 درجة ،92.44%.

توقعات تنسيق الثانوية العامة علمي رياضة

توقعات تنسيق الثانوية العامة علمي رياضة وهو كالتاتلي: