عبر منصة مظلتي العراقية تعرف على المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2024

في الآونة الأخيرة، تناولت الأخبار قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 في العراق تم الكشف عن اللائحة الأخيرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم السبت الماضي، ويمكنكم الاطلاع على هذه الأسماء من خلال زيارة منصة “مظلتي” تعتبر برنامج الضمان الاجتماعي الجديد واحدًا من أبرز البرامج الداعمة التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض سوف نزودكم بجميع البيانات التي تحتاجونها في المقال القادم.

كيفية الاستعلام عن الأسماء المشمولة

سيتمكن المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية ومعرفة الأسماء المشمولة في الدفعة الأخيرة عن طريق اتباع الإجراءات عبر الانترنت.

زيارة موقع “مظلتي” الرسمي.

اختيار قسم الخدمات الاجتماعية المتاحة.

الضغط على خيار “الوجبة الأخيرة 2024”.

تأكد من إدخال البيانات المطلوبة بعناية والتحقق من صحتها.

الضغط على الزر لعرض القائمة التي تحتوي على الأسماء المُعلن عنها.

الشروط الرئيسية لتلقي الدعم الاجتماعي

حالياً، تشترط الامتثال لمجموعة من البنود والشروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراقلاسنشرح لكم جميع الضمانات المطلوبة لتحقيق استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بشكل مفصل.