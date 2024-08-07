هنا .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عموم محافظات العراق فور الصدور

كثر البحث من قبل العديد من المواطنين العراقيين مؤخرًا في الاهتمام بالحصول على معلومات حول كيفية الوصول إلى قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام الحالي، أي 2024م تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا الدعم للمواطنين المستحقين، مما أدى إلى زيادة الاهتمام والبحث بين السكان العراقيين في هذا المقال، سنقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع على موقعنا البديل.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ينبغي على جميع المرشحين لبرنامج الضمان الاجتماعي التحقق من أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

باستخدام الفأرة للنقر على الرمز الموجود في أعلى الشريط الرئيسي يمكنك الانتقال إلى “الخدمات الإلكترونية”.

ثم انقر على الرمز “البيانات الخاصة بالدعم الاجتماعي”.

حدد الوجبة الأخيرة.

وضع البيانات المناسبة في الحقول المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم انقر على علامة “استعلام”.

ثم سيتم عرض القوائم بالكامل لك، ابحث عن اسمك في القائمة.

شروط التسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي

بعد تفصيلنا لرابط أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في عام 2024، سنقدم الآن شروط الأهلية التي يجب توافرها للمتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي: