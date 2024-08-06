اعملي كيكة السميد وفرحي الاولاد مكونات بسيطة وطعم رائع

كيكة السميد الهشة هي واحدة من أشهر الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة وسرعة، تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الهش الذي يجعلها محببة للجميع، سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير كيكة السميد بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

مكونات عمل الكيكة

2 كوب من السميد الناعم

1 كوب من السكر

1 كوب من الزبادي (اللبن الرائب)

1/2 كوب من الزيت النباتي

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

قشر ليمون مبشور (اختياري)

شراب السكر (الشيرة) للتزيين

طريقة عمل الكيكة

تحضير الخليط: في وعاء كبير، نخلط السميد مع السكر والبيكنج باودر ورشة الملح. نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر. نضيف الزبادي والزيت والفانيليا، ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط متجانس. إذا كنت تفضلين نكهة الليمون، أضيفي قشر الليمون المبشور إلى الخليط وقلبي جيدا. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. نصب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالقليل من السميد. ندخل القالب إلى الفرن ونخبز الكيكة لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

التزيين