“ارتفاع أم انخفاض“ كم سعر 100 دولار في العراق اليوم مصرف الرافدين وبغداد.. قرار جديد من البنك المركزي

يعد البحث عن سعر 100 دولار في العراق اليوم من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل خلال تلك الفترة داخل دولة العراق وذلك من قبل كافة المواطنين والمقيمين داخل الحدود الدولة وذلك للتعرف على سعر الصرف اليومي الذي يعتبر هو الشغل الشاغل للتجار لتعاملهم بشكل دائم مع الدولار والعملات جميعها، حيث يعيش الدولار حاليا حالة من عدم الاستقرار بين الهبوط والارتفاع في مختلف أنحاء العالم، ولذلك يسعى البنك المركزي داخل العراق للحد من عملية ارتفاع الدولار مقابل الدينار والسيطرة على السوق خلال الفترة المقبلة.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

في الفتره الحالية لا يوجد سعر ثابت للدولار وخاصة بعد قلة الدولارات التي يقوم البنك المركزي بالتعامل بها وصرفها للمواطنين داخل الدولة، وسوف نتعرف فيما يلي على سعر الدولار مقابل الدينار فتابعوا معنا:

1 دولار أمريكي يساوي حوالي 1310.40 دينار عراقي.

10 دولار أمريكي تساوي حوالي 13104.02 دينار عراقي.

100 دولار أمريكي تساوي حوالي 131040.20 دينار عراقي.

500 دولار أمريكي تساوي حوالي 655201.00 دينار.

أسعار الدولار في المصارف العراقية

هناك الكثير من المصارف التي يختلف بها سعر صرف الدولار والعملات بمبالغ قليلة للغاية، ولذلك سنتعرف فيما يلي على سعر صرف الدولار في تلك المصارف داخل العراق: