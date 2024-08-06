مش هتمل أبدًا.. مهمات وخطوات تحديث جاتا فايس سيتي 2024 للهواتف الذكية

خطوات تحديث جاتا فايس سيتي 2024، ينتظر عدد كبير من عشاق ألعاب الفيديو تحديث Grand Theft Auto VICE City، وهي واحدة من الألعاب الأكثر شهرة وجذبًا للاعبين حول العالم، تتميز اللعبة بالإثارة والتشويق، حيث تتناول قصتها أحداثًا تتضمن ارتكاب الجرائم ومطاردة الشرطة، يُعتبر التحديث الجديد واحدًا من أفضل التحسينات التي أُدخلت على اللعبة، إذ أضاف العديد من المهمات التي جعلتها أكثر قوة وتميزًا بالمقارنة مع الألعاب الأخرى.
خطوات تحديث جاتا فايس سيتي 2024
إليكم خطوات تحديث جاتا فايس سيتي 2024:
- أولًا يتعين عليك فتح متجر جوجل بلاي أو آب ستور.
- ثانيًا قم بالبحث عن اسم اللعبة.
- ثالثًا بعد ذلك اضغط على أيقونة التحديث.
- رابعًا سيتم تنزيل التحديث الجديد للعبة.
- خامسًا الآن يمكنك الاستمتاع بالمغامرات والسفر إلى العديد من الدول.
مهمات جاتا فايس سيتي
مهمات لعبة Grand Theft Auto: Vice City تتضمن عدة أحداث ومهام مثيرة، بما في ذلك:
- تومي فيرسيتي يتم إطلاق سراحه من السجن ويدخل إلى فيس سيتي.
- تومي يلتقي بالمحامي كين روزنبرغ الذي يدعمه في مسيرته الجديدة.
- تومي يبدأ في جمع المعلومات حول الأموال والمخدرات المفقودة في المدينة.
- تومي يتعرف على الملاكم الشهير أليكس شارب ويعقد صفقة معه.
- تومي ينفذ عمليات تخريب لسيارات بعض المحلفين لإرسال رسالة تحذير.
- تومي يشعل الشغب في موقع بناء لتعطيل الأعمال التي تعارض مصالحه.
- تومي ينفذ عملية قتل غونزاليس بسبب خيانته ومحاولته التآمر ضده.
- تومي يقوم بمطاردة تاجر أسلحة في مركز تسوق لإنهاء نشاطه الإجرامي.
- تومي يتولى حماية صفقة أسلحة هامة بين ريكاردو دياز وتاجر آخر معروف.
- تومي ينظم هجومًا على موقع العصابة لاستعادة الأموال والمخدرات المفقودة والتي تم سرقتها.