لو جيبت 65% علمي رياضه أو علوم!.. كليات تقبل من 65 %فأقل على غرار العام الماضي

مع البدء في عمليات التقديم للكليات والجامعات، فيبحث شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات، على الكليات التي تقبل من 65%، حتى أن هذا المجموع يعد متدني في العديد من الجامعات، إلا أن حلم الطلبة في الالتحاق بالكليات والحصول على الشهادات العليا، وعليه سنوضح لكم أبرز الكليات التي تقبل من هذا المجموع وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كليات 65% علمي علوم

ووفقًا للمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات، فإنها جاءت متشابهة إلى حد كبير من كليات العام الماضي، بما يكون هناك اختلاف طفيف في خفض النسبة خلال العام الجاري، ومن أبرز هذه الكليات التي تقبل من 65%، ما نص على النحو التالي:-

كلية تربية طفولة الإسكندرية تقبل من 265 درجة.

بينما تربية الفيوم رياضة تقبل من 265 درجة.

كلية زراعة الفيوم تقبل من 265 درجة.

كلية التربية النوعية تقبل من 264 في المنيا.

في حين أن تربية مدينة السادات الرياضية تقبل من 264 درجة.

حقوق انتساب محافظة كفر الشيخ 266 درجة.

زراعة أسوان تقبل من 264 درجة.

إعلام المنوفية رياضة تقبل من 263 درجة.

زراعة بنها رياضة 263.

المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات تقبل من 262.5 درجة.

أداب محافظة الإسكندرية تقبل من 262 درجة.

المعاهد التي تقبل من 65 %

ولاستكمال باقي المعاهد والكليات التي تقبل من مجموع 65%، فجاءت كما يلي:-

معهد الصفوة للهندسة يقبل من 262 درجة.

حقوق الإسكندرية كانت تقبل من 261.

زراعة في قناة السويس رياضة كانت تقبل من 261.

بينما القاهرة العالي في التجمع الأول يقبل من 260 درجة.

تربية بنات في عين شمس يقبل من 260 درجة.

تربية حلوان يقبل من 260.

فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة، وذلك برسوم 500 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم عليها، مع العلم أن الوزارة حريصة على سرعة الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعمليات التظلمات، في إطار استعداد الطلبة للتقديم إلى المرحلة الجامعية وفقًا للمجموع المتحصل عليه كل طالب.