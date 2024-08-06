أغاني تنة ورنة الجديدة.. تردد قناة تنة ورنة الجديد على نايل سات.. جودة مميزة عن الجميع

قناة تنة ورنة هي واحدة من القنوات المميزة التي تستهدف الأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية التي تساهم في تنمية مهاراتهم وإثراء خيالهم، تعد القناة من الوجهات المفضلة لدى الكثير من الأسر بفضل محتواها الترفيهي والتعليمي الآمن.

تردد قناة تنة ورنة

لتتمكن من متابعة برامج قناة تنة ورنة، يجب ضبط جهاز الاستقبال الريسيفر الخاص بك على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11853

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

من خلال ضبط هذه الإعدادات، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مجموعة من البرامج الممتعة والمفيدة التي تقدمها قناة تنة ورنة للأطفال، تأكد من إدخال التردد بشكل صحيح وتحديث قائمة القنوات لضمان استقبال الإشارة بجودة عالية.

مميزات قناة تنة ورنة

قناة تنة ورنة هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تقدم مجموعة من البرامج والأفلام الكرتونية الممتعة والتعليمية. من بين مميزاتها: