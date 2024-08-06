معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024/2025 للفرع العلمي وزارة التعليم العالي

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024/2025 للفرع العلمي وزارة التعليم العالي

شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل الطلاب بالعراق من اجل معرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية بكافة التخصصات ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير نسب ومعاير القبول في الكليات التي يريد الطالب التقديم بها ونعمل علي توفير كافة التفاصيل الكامل الخاصة بنسب القبول لجميع الاقسام العلمية والادبية في مختلف الجامعات العراقية وذلك مع تزايد البحث من قبل الطلبة في العراق بعد اعلان وزارة التعليم العالي عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024/2025

إليكم معدلات القبول في بعض الكليات:

كلية طب الموصل: 100.33%
كلية طب الأسنان: 99.13%
كلية الصيدلة: 98.83%
كلية هندسة الحاسوب: 95%
كلية الهندسة، قسم الميكانيك: 86.33%
كلية العلوم: 88%
كلية علوم الحاسوب والرياضيات: 67.67%
كلية علوم البيئة وتقاناتها: 62%
كلية الحقوق: 78.83%
كلية العلوم السياسية: 65.5%
كلية التمريض للذكور: 97.67%
كلية التمريض للبنات: 95.33%
كلية الطب البيطري: 70.17%
كلية الزراعة والغابات: 60%
كلية الإدارة والاقتصاد: 60%
كلية التربية للعلوم الصرفة: 74.5%
كلية التربية للعلوم الإنسانية: 83.33%
كلية التربية للبنات: 62.17%
كلية الآداب: 72.83%
قسم المكتبات والمعلومات في كلية الآداب: 62.83%
كلية التربية الأساسية: 69%
قسم رياض الأطفال للإناث في كلية التربية الأساسية: 61.17%
قسم معلم صفوف أولى في كلية التربية الأساسية: 71.67%
كلية العلوم السياحية: 60%
كلية الآثار: 60%
كلية العلوم الإسلامية: 63%

طريقة الاستعلام عن معدلات القبول بالجامعات العراقية 2024/2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان الطلبة في العراق معرفة نسب القبول في الجامعات العراقية لعام 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

  • في البداية، عليك الدخول علي موقع وزارة التعليم العالي في العراق.
  • ثم اضغط على مربع الاستعلام عن نتائج القبول المركزي.
  • أدخل اسم الطالب.
  • ثم أدخل رقمه الامتحاني.
  • حدد التخصص الذي ينتمي إليه سواء علمي أو أدبي.
  • ثم اضغط على مربع الاستعلام.
  • ستظهر نتائج قبول الطلاب فور إعلانها.
معلومات الكاتب
يس خالد

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