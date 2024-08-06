“كرتون واغاني طول اليوم”.. تردد قنوات الاطفال 2024 “وناسة، طيور الجنة، كراميش، ماجد” على النايل سات

تردد قنوات الاطفال 2024، الالاف من الاباء والامهات يبحثون عن تردد قنوات الاطفال 2024 باعتبارها تقدم لهم محتوى هادف ومسلي على مدار اليوم، كما أنها تقدم لهم المعلومات في شتى المجالات بطريقة سهلة وبسيطة تتناسب مع مستواهم العقلي والفكري، علاوة على أن تلك القنوات تعتبر وسيلة ترفيهية ترسم السعادة والبهجة على وجوههم، ولذا نقدم لكم خلال السطور القادمة اجدد تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات وطريقة استقبالها.

تردد قنوات الاطفال 2024

والآن نقدم لكم تردد قنوات الاطفال 2024 الجديد لتتمكنوا من ضبط واستقبال القنوات التي يحبها اطفالك، وتقدم تلك القنوات اغاني وبرامج مسلية وافلام ومسلسلات كرتون على مدار اليوم، كما أنها تساعد الاطفال على اكتساب العديد من الصفات الحسنة مثل حب الخير ومساعدة الاخرين وتنفيذ كلام الوالدين، وتمكنت تلك القنوات من تحقيق شعبية جارفة من المحيط إلى الخليج، واليكم تردد قنوات الاطفال الجديد 2024:

تردد قناة طيور الجنة:

التردد الخاص بالقناة: 11310.

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة: أفقي.

معدل الترميز لقناة طيور الجنة: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ماجد:

تردد قناة ماجد: 11411

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة: أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة:

تردد القناة:11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سبونج بوب:

التردد: 11355.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كراميش:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

طريقة استقبال تردد قنوات الاطفال 2024

ويمكنك استقبال تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات من خلال اتباع ما يلي: