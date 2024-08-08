خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بالخطوات أون لاين عبر مصر الرقمية

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية فرصة إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية، يمكنك الاستفادة من العديد من الخدمات التموينية المتاحة على الموقع، ولكن يتعين على الشخص إنشاء حساب شخصي للاستفادة من إضافة المواليد الجدد، سنقوم بتوضيح التفاصيل فيما يلي.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

تشرح هذه الفقرة كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر البوابة الرقمية:

سجل الدخول إلى البوابة الرقمية لمصر.

انقر على أيقونة خدمات التموين.

اضغط على رمز “إضافة عائلة”.

إنشاء حساب جديد.

أدخل اسم الطفل المراد إضافته.

اكتب الرقم الوطني للطفل الذي ترغب في إضافته.

انقر على أيقونة ”إضافة“.

المستندات المطلوبة لإضافة مولود جديد للبطاقة التموينية

لإدراج طفل جديد في البطاقة التموينية، يجب تقديم الوثائق التالية:

تقديم صورة من بطاقة هوية رب الأسرة.

يجب تقديم صورة من البطاقة التموينية.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

ينبغي تقديم نسخة من شهادة ميلاد الطفل الذي ترغب في إضافته إلى البطاقة التموينية.

يجب أن تكون جميع الوثائق المقدمة من الفرد دقيقة ورسمية ومصدقة من الجهات المعنية.

شروط إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية

توجد مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر للتقدم بطلب إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية: