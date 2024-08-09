“لولو الشطورة” اضبط الآن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات وسلي أطفالك 

قناة وناسة هي قناة غنائية مجانية ستقوم بعرض الفيديوهات والأغاني بشكل مستمر، تملكها المطرب السعودي المعروف راشد الماجد، يسعى العديد من الآباء للحصول على تردد قناة وناسة الجديد عام 2024 لمتابعة البرامج والأغاني والأفلام الكرتونية التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال في جميع أنحاء العالم وحققت نجاحا كبيرا في فترة زمنية قصيرة من خلال عرض الأغاني والأفلام الكرتونية والفيديوهات الجذابة، الآن سنقدم لكم تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات 2024

يعد تردد قناة وناسة عام 2024 من الترددات البارزة التي حققت نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة، سأقوم بشرح كيفية تنزيله في الخطوات التالية:

التردد: 11430/11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة الجديد على عرب سات

ترددها على القمر الصناعى عرب سات هو :

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024

يهتم العديد من الآباء والأمهات بكيفية إضافة تردد قناة وناسة الجديد عام 2024، ويمكنهم اتباع بعض الخطوات السهلة لتنزيل القناة على القمر الصناعي الذي يختارونه، وكانت خطوات التنزيل كما يلي:

اضغط على زر “القائمة” الموجود في جهاز التحكم عن بعد للريسيفر.

اختار “التركيب الهوائي” من القائمة الرئيسية.

ثم اختار “إضافة تردد جديد” من الخيارات المتاحة.

أدخل معلومات التردد الخاصة بالقناة واختر اسم القمر الاصطناعي.

انقر على كلمة “بحث” لبدء البحث عن هذه القناة.

اضغط على “حفظ” لإضافة القناة إلى قنواتك المتوفرة.

محتوى قناة وناسة 2024

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والفيديوهات، ومن بين هذه الأغاني: