مجموعك يدخلك إيه.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي وادبي المتوقعة جميع الكليات اعرف التفاصيل من هنا

في مصر، يعتبر مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي وادبي خطوة حيوية ومحورية في حياة الطلاب بعد اجتيازهم لامتحانات الثانوية العامة فهو يتمثل في عملية مركزية تديرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد العليا وفقا لدرجاتهم وتفضيلاتهم التعليمية حيث يتألف من عدة مراحل رئيسية، تبدأ بإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة والحصول على الشهادة الثانوية، وتتضمن امتحانات في مواد متنوعة.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي وادبي
أظهرت الإحصائيات الأخيرة زيادة ملحوظة في نسب نجاح طلاب الثانوية العامة وإليكم أهم مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي وادبي كالتالي:
- بلغ نسبة الطلاب الذين حصلوا على مجموع يتراوح بين 95% وأقل من 100% نحو 0.66%.
- مما يمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت هذه النسبة 0.39% في نتائج الثانوية العامة لعام 2023.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي علوم
- كلية الطب: 91.34%.
- كلية طب الأسنان: 90.79%.
- كلية العلاج الطبيعي: 90.12%.
- كلية الصيدلة: 89.51%.
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 86.46%.
- كليات الألسن: 84.51%.
- كلية الإعلام: 83.65%.
- كلية الآثار: 80.73%.
مؤشرات تنسيق الجامعات للثانوية العامة أدبي
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة: 359 درجة.
- كلية الألسن، جامعة كفر الشيخ: 350 درجة.
- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية: 352 درجة.
- كلية السياسة والاقتصاد، جامعة السويس: 349 درجة.
- كلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف: 344 درجة.
- كلية الألسن، جامعة عين شمس: 340 درجة.
- كلية الألسن، جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 341 درجة.
- كلية الألسن، جامعة الفيوم: 339 درجة.
- كلية الألسن، جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة: 334 درجة.
- كلية الألسن، جامعة بني سويف: 335 درجة.
- كلية الألسن، جامعة المنيا: 333 درجة.
- كلية الألسن، جامعة سوهاج: 332 درجة.
- كلية الإعلام، جامعة القاهرة: 339 درجة.
- كلية الألسن، جامعة أسوان: 333 درجة.
- كلية الألسن، جامعة الأقصر: 331 درجة.
- كلية الإعلام، جامعة المنوفية: 336 درجة.
- كلية الآثار، جامعة دمياط: 330 درجة.
- كلية الآثار، جامعة عين شمس: 329 درجة.
- كلية الآثار، جامعة القاهرة: 328 درجة.
- كلية الإعلام، جامعة بني سويف: 330 درجة.
- كلية الآثار واللغات، جامعة مطروح: 325 درجة.
- كلية الآثار، جامعة الفيوم: 325 درجة.
- كلية الإعاقة والتأهيل، جامعة بني سويف: 321 درجة.
- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، جامعة السويس: 329 درجة.
- كلية الآثار، جامعة أسوان: 324 درجة.
- كلية الآثار، جامعة الأقصر: 323 درجة.
- كلية الآثار، جامعة سوهاج: 322 درجة.
- كلية الإعلام، جامعة جنوب الوادي: 326 درجة.
- كلية الآثار، جامعة جنوب الوادي: 321 درجة.
الكليات المتاحة لعلمي علوم حسب مؤشرات تنسيق العام الماضي
سنعرف لكم أهم الكليات المتاحة لعلمي علوم وهي مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي وادبي كالآتي:
- الأكاديمية الحديثة بالمعادي: نظم ومعلومات إدارية، 226.0 درجة.
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بطيبة التكنولوجية: 225.5 درجة.
- معهد المنيا العالي للغات: 225.0 درجة.
- كلية التربية النوعية الفنية، جامعة أسيوط: 225.0 درجة.
- معهد عالي حاسبات، شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة: 224.5 درجة.
- تربية رياضية بنات، جامعة المنوفية بشبين الكوم: 224.5 درجة.
- مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية: 224.0 درجة.
- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه، شعبة نظم ومعلومات: 224.0 درجة.
- كلية تكنولوجيا فني صناعي، الصحافة: 224.0 درجة.
- معهد عالي تعاون زراعي، شعبة نظم معلومات زراعية بشبرا الخيمة: 224.0 درجة.
- المعهد الفني التجاري بالمطرية: 223.5 درجة.
- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش، شعبة لغات (بالمقر البديل بالإسماعيلية): 223.5 درجة.
- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات، نظم ومعلومات إدارية: 223.5 درجة.
- المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى: 223.0 درجة.
- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية، نظم ومعلومات إدارية: 222.5 درجة.
- معهد طيبة العالي بالمعادي، نظم المعلومات الإدارية: 222.0 درجة.
- المعهد الفني التجاري بالمنصورة: 222.0 درجة.
- تربية رياضية بنين، جامعة الإسكندرية: 222.0 درجة.
- المعهد العالي للغات بأسوان: 222.0 درجة.
- معهد الألسن العالي بمدينة نصر، نظم المعلومات الإدارية: 222.0 درجة.
- معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة: 222.0 درجة.
- كلية التربية الفنية، جامعة المنيا: 222.0 درجة.
- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة: 221.5 درجة.
- كلية تكنولوجيا فني صناعي بقنا: 219.0 درجة.
- تربية رياضية بنات، جامعة المنيا: 219.0 درجة.
- الأكاديمية الحديثة بالمعادي، اقتصاد وإدارة ومحاسبة: 218.5 درجة.
- تربية نوعية فنية، جامعة بنها: 218.5 درجة.
- كلية تكنولوجيا فني صناعي بشبرا: 218.5 درجة.
- كلية تكنولوجيا فني صناعي، جامعة بنها: 218.0 درجة.
- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي، بالتجمع الأول (شعبة نظم): 218.0 درجة.
- أكاديمية أخبار اليوم، تكنولوجيا الصحافة بـ6 أكتوبر: 218.0 درجة.
- كلية تكنولوجيا فني صناعي، المحلة الكبرى: 217.5 درجة.
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس، البحيرة: 211.5 درجة.
- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم، الجيزة: 211.0 درجة.
- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر: 210.0 درجة.
- معهد عالي طيبة، إدارة البنوك وأسواق المال بسقارة، الهرم: 210.0 درجة.