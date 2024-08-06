مجموعك يدخلك إيه.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي وادبي المتوقعة جميع الكليات اعرف التفاصيل من هنا

في مصر، يعتبر مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي وادبي خطوة حيوية ومحورية في حياة الطلاب بعد اجتيازهم لامتحانات الثانوية العامة فهو يتمثل في عملية مركزية تديرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد العليا وفقا لدرجاتهم وتفضيلاتهم التعليمية حيث يتألف من عدة مراحل رئيسية، تبدأ بإعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة والحصول على الشهادة الثانوية، وتتضمن امتحانات في مواد متنوعة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي وادبي

أظهرت الإحصائيات الأخيرة زيادة ملحوظة في نسب نجاح طلاب الثانوية العامة وإليكم أهم مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 علمي وادبي كالتالي:

بلغ نسبة الطلاب الذين حصلوا على مجموع يتراوح بين 95% وأقل من 100% نحو 0.66%.

مما يمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت هذه النسبة 0.39% في نتائج الثانوية العامة لعام 2023.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024 علمي علوم

كلية الطب: 91.34%.

كلية طب الأسنان: 90.79%.

كلية العلاج الطبيعي: 90.12%.

كلية الصيدلة: 89.51%.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 86.46%.

كليات الألسن: 84.51%.

كلية الإعلام: 83.65%.

كلية الآثار: 80.73%.

مؤشرات تنسيق الجامعات للثانوية العامة أدبي